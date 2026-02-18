Nuevo accidente sobre una UTV y una influencer está grave: "Recen por mi"

La abogada y emprendedora de La Plata, Florencia Rastelli Mella, viajaba como acompañante y, por causas que aún se investigan, volcó sin intervención de terceros. Fue trasladada a Mar del Plata y está en terapia intensiva.

Florencia Rastelli es abogada y tiene un emprendimiento de fragancias para hogar y espacios

A poco más de un mes del accidente de Bastián en Pinamar y que lo mantuvo varias semanas en grave estado, en las últimas horas u na influencer que iba arriba de un UTV volcó en los médanos de Villa Gesell y quedó en terapia intensiva.

El accidente ocurrió este martes por la tarde en una zona denominada como La Olla, y, de acuerdo al parte oficial, los testigos informaron que el UTV “volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos” .

Se trata de Florencia Rastelli Mella, quien fue trasladada de urgencia y quedó con pronóstico reservado en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, en grave estado. De acuerdo a lo detallado por el medio 0223, la paciente “ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”.

Al mismo tiempo, se informó que la mujer de 33 años presenta “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámica y carilla articular de C5″ y que le diagnosticaron “contusión pulmonar y neumotórax izquierdo”, junto con “lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

De acuerdo a lo que señalaron los testigos, la abogada y emprendedora se encontraba dentro del vehículo como acompañante y quien conducía era un hombre. “La mujer se llevó la peor parte del accidente porque salió despedida del vehículo y este terminó cayendo encima de ella”, relataron algunos.

También aseguraron que el UTV circulaba por la arena “a gran velocidad cuando de golpe perdió el control y volcó varias veces”. A causa del brutal impacto, una de las ruedas traseras se desprendió y el UTV quedó destruido. Hasta el momento, en el mismo relato indicaron que el vuelco se dio sin la participación de algún otro vehículo.

El desesperado pedido por la salud de Florencia Rastelli Mella

Florencia Rastelli Mella es una abogada que en los últimos años se abocó a su emprendimiento de fragancias para hogar y espacios con gran presencia digital y clientela en crecimiento, especialmente en La Plata y la Costa Atlántica.

Tras conocerse el accidente, desde la cuenta de su pequeña empresa, Paque & Cocó, publicaron desesperados pedidos de oraciones por su pronta recuperación.

En la primera historia postearon una imagen de la mujer de 33 años con la leyenda “mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”, agregando el nombre de la emprendedora y su fecha de nacimiento.

Florencia Rastelli Mella

Por su parte, este miércoles el mensaje fue más profundo: “Les pedimos poner en sus oraciones a Florencia Rastelli Mella y pedir por su pronta salud, para que Jesús y la Virgen María con su infinito amor la sostengan y le brinden compañía y fortaleza para una pronta recuperación”.

“Le agradecemos si pueden compartir esta cadena, para acompañar juntos a Florencia y a su familia”, agregaron junto a la oración del Sagrado Corazón de Jesús.