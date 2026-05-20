Escándalo en la pareja presidencial francesa: cuál es la crisis que estaría atravesando Emmanuel Macron

El Presidente de Francia y su pareja, Brigitte Macron, estarían en un momento complicado de su relación personal y la razón sería una tercera persona en discordia.

La crisis que estaría atravesando Macron y su pareja Brigitte debido a una definición de un periodista.

La relación entre el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron volvió a quedar en el centro de la escena pública después de la publicación de un libro que habla de una supuesta crisis en la pareja presidencial y de un vínculo cercano entre el mandatario y la actriz iraní-francesa Golshifteh Farahani.

La polémica tomó fuerza otra vez por un episodio ocurrido el año pasado durante una visita oficial a Vietnam , cuando las cámaras registraron un gesto de "cachetada" de parte de Brigitte Macron hacia el presidente antes de bajar del avión presidencial. En ese momento, desde el entorno oficial minimizaron la situación y el propio mandatario aseguró que se había tratado de una broma entre ambos.

Sin embargo, la publicación del libro Un Couple (Presque) Parfait (“Una pareja (casi) perfecta”), del periodista y escritor Florian Tardif , volvió a alimentar las especulaciones sobre una tensión en la relación. Según el autor, personas cercanas a la pareja le habrían asegurado que Emmanuel Macron mantuvo durante meses una relación “platónica” con Farahani y que algunos mensajes intercambiados entre ambos generaron malestar dentro del entorno presidencial.

De acuerdo con la versión difundida en el libro, Brigitte Macron habría descubierto mensajes que provocaron una discusión “más larga y acalorada de lo habitual”, situación que luego derivó en la escena captada por las cámaras durante la llegada oficial a Vietnam.

Entre los supuestos intercambios, Tardif menciona un mensaje atribuido al presidente francés con la frase: “Me pareces muy guapa”. El autor también sostiene que las tensiones venían desde antes del arribo oficial y que la discusión habría comenzado dentro del avión presidencial.

Golshifteh Farahani - actriz iraní-francesa WikiPortraits

Desde el entorno de la primera dama rechazaron de manera categórica esas versiones. En declaraciones publicadas por el diario francés Le Parisien, fuentes cercanas a Brigitte Macron aseguraron que ella “nunca revisa el teléfono celular de su marido” y negaron que hubiera existido una agresión física.

Hasta ahora, el Palacio del Elíseo no emitió una nueva respuesta oficial sobre el contenido del libro. Por su parte, Golshifteh Farahani tampoco hizo declaraciones recientes, aunque anteriormente había descartado cualquier vínculo sentimental con Macron y relativizado el interés público alrededor de esos rumores.