IR A
IR A

Una famosa influencer confirmó su separación, pero el novio aseguró que "es mentira"

La mediática aseguró que la relación de ocho años con el empresario terminó, aunque él dio una insólita versión de los hechos.

La pareja de la influencer negó las versiones de la separación.
La pareja de la influencer negó las versiones de la separación.Redes sociales

Charlotte Caniggia volvió a quedar en medio de la polémica por el anuncio de su separación de Roberto Storino Landi tras ocho años de relación. Lejos de confirmar el relato, él la desmintió.

El actor irlandés fue diagnosticado con ELA en 2023.
Te puede interesar:

Falleció un actor de Game of Thrones, tras una dura batalla contra una enfermedad incurable

"Es mentira", fue el descargo del empresario y pareja de la mediática que no tardó en hacerse viral. Por su parte, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis insistió en que "no hubo terceros" en el medio.

La pareja de la famosa dio su versión, cargada de ironía. "La verdad es que sí, se pudrió todo. No la aguanto más. Me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina, no me deja mirar mujeres...", dijo entre risas y agregó: "Mentira. ¿Qué vamos a estar separados?".

Entre otras opiniones, la periodista Karina Iavícoli remarcó que la influencer estuvo viendo varios departamentos en la zona de Canning para mudarse sola. Además, testigos confirmaron que la pareja discutió fuertemente en un restaurante de Cañuelas, días antes de que se conociera la noticia.

Dónde trabaja Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia mantiene un perfil más bajo, enfocado en su labor como influencer y conductora de streaming en Qué Tupé, y también realiza viajes de lujo. Logró una forma de vida más tranquila y espiritual centrada en el yoga, la meditación y autoayuda, y dejó de lado los medios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

play
Luciana Salazar.

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

Hace 10 minutos
Los testigos en el lugar sugieren una posible crisis de salud mental como motivo del suceso.

Un hombre se desnudó en la calle frente a un colegio secundario: fue detenido por la Policía

Hace 24 minutos
Miguel Ángel Russo junto a su hijo Ignacio.

El conmovedor mensaje de Nacho Russo por el cumpleaños de su padre: "Te extraño cada vez un poco más"

Hace 27 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, Embarazo y PNC, este viernes 10 de abril

Hace 39 minutos
La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Hace 45 minutos