Una famosa influencer confirmó su separación, pero el novio aseguró que "es mentira" La mediática aseguró que la relación de ocho años con el empresario terminó, aunque él dio una insólita versión de los hechos. + Seguir en







La pareja de la influencer negó las versiones de la separación. Redes sociales

Charlotte Caniggia volvió a quedar en medio de la polémica por el anuncio de su separación de Roberto Storino Landi tras ocho años de relación. Lejos de confirmar el relato, él la desmintió.

"Es mentira", fue el descargo del empresario y pareja de la mediática que no tardó en hacerse viral. Por su parte, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis insistió en que "no hubo terceros" en el medio.

La pareja de la famosa dio su versión, cargada de ironía. "La verdad es que sí, se pudrió todo. No la aguanto más. Me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina, no me deja mirar mujeres...", dijo entre risas y agregó: "Mentira. ¿Qué vamos a estar separados?".

Entre otras opiniones, la periodista Karina Iavícoli remarcó que la influencer estuvo viendo varios departamentos en la zona de Canning para mudarse sola. Además, testigos confirmaron que la pareja discutió fuertemente en un restaurante de Cañuelas, días antes de que se conociera la noticia.

Dónde trabaja Charlotte Caniggia Charlotte Caniggia mantiene un perfil más bajo, enfocado en su labor como influencer y conductora de streaming en Qué Tupé, y también realiza viajes de lujo. Logró una forma de vida más tranquila y espiritual centrada en el yoga, la meditación y autoayuda, y dejó de lado los medios.