Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

En tiempos donde tirar comida es un lujo, este tip casero te enseña cómo conservar alimentos para que duren más, sin perder frescura ni sabor.

Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más: con este sencillo tip de conservación, se mantienen crujientes y frescas, evitando que se pongan blandas o se arruinen rápidamente.

Las verduras de hojas verdes como la lechuga, la espinaca, la rúcula o la acelga son alimentos básicos en muchas comidas. Sin embargo, su principal problema es que se marchitan muy rápido y terminan en la basura antes de poder consumirlas. Por eso, un truco revelado por Paulina Cocina se volvió viral: permite conservarlas frescas y crujientes por mucho más tiempo.

Hoy en día, tirar la comida es un lujo que nadie puede darse. Con los precios cada vez más altos, aprovechar al máximo cada verdura y evitar el desperdicio se vuelve clave. Por eso, este método no solo te ayuda a tener alimentos frescos por más tiempo, sino que también significa ahorrar dinero, reducir basura y cuidar el planeta.

Cómo guardar las verduras de hojas verdes para que duren más tiempo

El secreto publicado en Tik Tok por Paulina Cocina está en guardarlas correctamente después de lavarlas. El paso clave es envolver las hojas en papel de cocina absorbente o un repasador limpio, y luego colocarlas dentro de un recipiente hermético o una bolsa tipo ziploc. Esto evita la acumulación de humedad, que es la principal causa de que las hojas se pongan blandas o se pudran.

Además, es importante no guardar las hojas húmedas sin protección, ya que la humedad acelera su descomposición. Lo ideal es lavarlas, secarlas bien (con centrifugador o repasador) y recién ahí llevarlas a la heladera con este método. De esta manera, pueden durar hasta una semana frescas, en lugar de arruinarse en apenas dos o tres días.

Otro consejo es separar las hojas dañadas antes de guardar el resto, ya que una sola hoja en mal estado puede afectar a todas las demás. También recomienda no apilar demasiado las verduras y darles espacio dentro del recipiente para que no se aplasten. Con este truco simple, económico y al alcance de todos, se puede disfrutar de ensaladas, guarniciones y licuados verdes sin preocuparse porque las hojas se arruinen al poco tiempo. Un tip ideal para ahorrar dinero, reducir desperdicio y comer más fresco todos los días.

