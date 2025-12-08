Así es el método 12-3-30 para entrenar bien y estilizar la figura como nunca Se trata de un ejercicio que aumenta el ritmo cardíaco y quema calorías sin el alto impacto que generan actividades como correr. Por + Seguir en







Esta actividad se realiza por 30 minutos y tiene un impacto significativo en la salud. Freepik

El método 12-3-30 es una rutina de caminata en cinta.

Combina una inclinación del 12%, 3 mph de velocidad y 30 minutos de duración.

Es un ejercicio cardiovascular, efectivo y de bajo impacto articular.

Ayuda a quemar grasa y fortalecer los músculos de piernas y glúteos. Para quienes buscan un ejercicio cardiovascular efectivo, de bajo impacto y accesible, hay una rutina que combina tres sencillos parámetros en la cinta de correr. Se le conoce como el Método 12-3-30 y tomó popularidad como una herramienta poderosa para mejorar la salud física y estilizar la figura.

Este método se centra en el poder de la caminata con inclinación, maximizando sus beneficios sin exigir el esfuerzo de correr. Es una rutina que cualquier persona puede adaptar, independientemente de su nivel de fitness, y es la fórmula perfecta para quienes buscan cumplir con la recomendación de 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana.

Además, este método tiene múltiples ventajas para la salud. Es un ejercicio de bajo impacto que mejora la resistencia cardiovascular, ayuda al fortalecimiento de los músculos de las piernas y glúteos, y contribuye a la quema de grasa. El método 12-3-30 es una prueba de que no se necesitan rutinas complicadas ni un esfuerzo extremo para obtener resultados significativos.

Cómo es el método 12-3-30 Correr en cinta Freepik El nombre de esta rutina indica con precisión los ajustes que deben programarse en la cinta de correr: 12 (Inclinación), 3 (Velocidad), 30 (Duración).

Se ajusta la cinta a un 12% de inclinación . Este es el factor clave de la rutina, ya que simula una subida constante que incrementa significativamente el esfuerzo cardiovascular y muscular en comparación con caminar sobre una superficie plana.

. Este es el factor clave de la rutina, ya que simula una subida constante que incrementa significativamente el esfuerzo cardiovascular y muscular en comparación con caminar sobre una superficie plana. Se establece la velocidad a 3 millas por hora (aproximadamente 4.8 km/h). El objetivo no es correr, sino caminar a un ritmo constante y sostenido que permita mantener la rutina durante la duración total.

(aproximadamente 4.8 km/h). El objetivo no es correr, sino caminar a un ritmo constante y sostenido que permita mantener la rutina durante la duración total. La caminata con la inclinación y velocidad mencionadas debe tener una duración de 30 minutos. La combinación de la inclinación alta y el esfuerzo constante obliga al cuerpo a trabajar mucho más duro que una caminata plana. A su vez, mantener un ritmo cardíaco elevado durante 30 minutos es un excelente entrenamiento de resistencia. Con el tiempo, el corazón y los pulmones se vuelven más eficientes, mejorando la capacidad aeróbica general y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.