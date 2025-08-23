23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si tenés que limpiar e higiniezar las frutas y verduras, este es el mejor truco para hacerlo

Un método simple con agua y sal ayuda a detectar impurezas en los alimentos. Con pasos básicos, se logra una limpieza segura y efectiva en el hogar.

Por
Los expertos aclaran que estas larvas son inofensivas para el organismo humano.

Los expertos aclaran que estas larvas son inofensivas para el organismo humano.

Freepik

La limpieza adecuada de frutas y verduras es fundamental para garantizar su consumo seguro en el hogar. Un método casero, fácil y efectivo se volvió tendencia en redes sociales por su capacidad de eliminar impurezas y dejar los alimentos en condiciones óptimas para comerlos sin preocupaciones.

El reciclaje de objetos cotidianos
Te puede interesar:

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Cada familia suele contar con rutinas propias a la hora de higienizar los alimentos frescos, pero los especialistas coinciden en que es clave aplicar técnicas que no solo retiren la suciedad que está a la vista, sino que también ayuden a detectar posibles parásitos o larvas que pueden encontrarse en la superficie de algunas piezas. Aunque en la mayoría de los casos no representan un riesgo para la salud, su presencia genera inquietud entre los consumidores.

La combinación de prácticas tradicionales con consejos de expertos permite adoptar un protocolo de higiene sencillo, práctico y seguro, adaptado a todo tipo de frutas y verduras. Así, es posible reducir riesgos, conservar la frescura y disfrutar de alimentos libres de suciedad con pasos fáciles de incorporar en la rutina diaria.

lavar frutas verduras

Cómo es el truco para limpiar e higienizar las frutas y las verduras

El procedimiento que ganó popularidad en redes consiste en sumergir las frutas en agua con sal. Esta mezcla no solo ayuda a remover residuos, sino que además permite identificar si contienen larvas de moscas en su interior, ya que los insectos suelen depositar sus huevos en la superficie y al contacto con la sal pueden hacerse visibles. Los expertos aclaran que estas larvas, presentes con mayor frecuencia en frutas como las frutillas, son inofensivas para el organismo humano.

Más allá de este truco casero, los especialistas en manipulación de alimentos aconsejan medidas básicas para una mejor limpieza. Las frutas de cáscara dura, como manzanas, se deben lavar bajo el chorro de agua durante al menos 30 segundos, frotándolas suavemente con las manos o con un cepillo de cerdas blandas. Luego, es importante secarlas con un paño limpio o papel absorbente antes de guardarlas.

lavar frutas verduras

En el caso de frutas de piel más delicada, peras, ciruelas o frutillas, se recomienda un cuidado adicional. Luego del lavado inicial con agua corriente, lo ideal es sumergirlas en una solución de agua potable con unas gotas de lavandina apta para desinfección de alimentos, y finalmente enjuagarlas bien antes de consumirlas. El mismo método puede aplicarse a las verduras, garantizando una higienización completa sin alterar sus propiedades ni su sabor.

Aplicar estos consejos no requiere esfuerzo extra y se traduce en un hábito saludable que protege a toda la familia. Con simples pasos, es posible asegurarse de que frutas y verduras lleguen a la mesa limpias, frescas y libres de contaminantes, reforzando así la calidad de la alimentación cotidiana.

Noticias relacionadas

Existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable.

Por qué las canas pueden fortalecer el cabello y hacen lucir tu pelo de forma única

Si buscas hacer una típica salsa italiana, hay dos ingredientes que vas a tener que evitar.

Ni azúcar ni orégano: los 2 ingredientes secretos que chefs italianos evitan poner en la salsa

Qué se puede hacer en este precioso parador cercano a Buenos Aires.

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo soñado para relajar de la rutina

¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Hace 8 minutos
Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 18 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 55 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 1 hora
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora