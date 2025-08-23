Si tenés que limpiar e higiniezar las frutas y verduras, este es el mejor truco para hacerlo

La limpieza adecuada de frutas y verduras es fundamental para garantizar su consumo seguro en el hogar. Un método casero, fácil y efectivo se volvió tendencia en redes sociales por su capacidad de eliminar impurezas y dejar los alimentos en condiciones óptimas para comerlos sin preocupaciones.
Cada familia suele contar con rutinas propias a la hora de higienizar los alimentos frescos, pero los especialistas coinciden en que es clave aplicar técnicas que no solo retiren la suciedad que está a la vista, sino que también ayuden a detectar posibles parásitos o larvas que pueden encontrarse en la superficie de algunas piezas. Aunque en la mayoría de los casos no representan un riesgo para la salud, su presencia genera inquietud entre los consumidores.
La combinación de prácticas tradicionales con consejos de expertos permite adoptar un protocolo de higiene sencillo, práctico y seguro, adaptado a todo tipo de frutas y verduras. Así, es posible reducir riesgos, conservar la frescura y disfrutar de alimentos libres de suciedad con pasos fáciles de incorporar en la rutina diaria.
lavar frutas verduras
Freepik
Cómo es el truco para limpiar e higienizar las frutas y las verduras
El procedimiento que ganó popularidad en redes consiste en sumergir las frutas en agua con sal. Esta mezcla no solo ayuda a remover residuos, sino que además permite identificar si contienen larvas de moscas en su interior, ya que los insectos suelen depositar sus huevos en la superficie y al contacto con la sal pueden hacerse visibles. Los expertos aclaran que estas larvas, presentes con mayor frecuencia en frutas como las frutillas, son inofensivas para el organismo humano.
Más allá de este truco casero, los especialistas en manipulación de alimentos aconsejan medidas básicas para una mejor limpieza. Las frutas de cáscara dura, como manzanas, se deben lavar bajo el chorro de agua durante al menos 30 segundos, frotándolas suavemente con las manos o con un cepillo de cerdas blandas. Luego, es importante secarlas con un paño limpio o papel absorbente antes de guardarlas.
lavar frutas verduras
Freepik
En el caso de frutas de piel más delicada, peras, ciruelas o frutillas, se recomienda un cuidado adicional. Luego del lavado inicial con agua corriente, lo ideal es sumergirlas en una solución de agua potable con unas gotas de lavandina apta para desinfección de alimentos, y finalmente enjuagarlas bien antes de consumirlas. El mismo método puede aplicarse a las verduras, garantizando una higienización completa sin alterar sus propiedades ni su sabor.
Aplicar estos consejos no requiere esfuerzo extra y se traduce en un hábito saludable que protege a toda la familia. Con simples pasos, es posible asegurarse de que frutas y verduras lleguen a la mesa limpias, frescas y libres de contaminantes, reforzando así la calidad de la alimentación cotidiana.