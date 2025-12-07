El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos Un rincón porteño que combina recetas abundantes, ambiente familiar y sabores tradicionales. Por + Seguir en







Está ubicado en Avenida San Martín 5992 y se llega fácilmente en múltiples colectivos o en tren desde las líneas Urquiza y San Martín. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su gran oferta gastronómica, donde los bodegones continúan ocupando un espacio fundamental. Estos emblemáticos restaurantes porteños brindan una experiencia culinaria especial, con preparaciones abundantes, sabores tradicionales y precios accesibles. Una de las mejores opciones es "El Alemán", un lugar que mezcla tradición europea con la calidez porteña..

Este establecimiento es un tesoro barrial ubicado en Villa Devoto. Con más de 115 años de trayectoria en el barrio, este bodegón logró consolidarse como un restaurante de culto para los fanáticos de la cocina alemana y casera. Su famoso patio terraza, conocido como "Glorieta", se convirtió en uno de los rincones preferidos de la zona.

Con un ambiente familiar y decoraciones típicas germanas, este bodegón cautiva tanto a vecinos como a visitantes de toda la ciudad. Sus mesas repletas de platos abundantes y sus exquisitas cervezas tiradas llevan a los comensales a una experiencia única, donde la tradición europea se entrelaza con la esencia porteña. El éxito de "El Alemán" se explica por su propuesta "buena, bonita y barata", ideal para compartir en cualquier momento del día.

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida San Martín 5992, en pleno barrio de Villa Devoto. Su ubicación estratégica permite disfrutarlo desde diferentes puntos de la ciudad. Se encuentra abierto de martes a domingo en horario corrido, desde las 12 hasta la medianoche. Los lunes permanece cerrado.

Qué puedo pedir en El Alemán La carta de "El Alemán" es un homenaje a la gastronomía tradicional alemana y argentina. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como: