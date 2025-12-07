7 de diciembre de 2025 Inicio
El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos

Un rincón porteño que combina recetas abundantes, ambiente familiar y sabores tradicionales.

Por
Un espacio ideal para probar platos típicos

Un espacio ideal para probar platos típicos, cervezas artesanales y especialidades caseras en un entorno cálido y accesible.

  • El Alemán es un bodegón histórico de Villa Devoto con más de un siglo de trayectoria y propuestas abundantes a precios accesibles.
  • Su ambiente familiar, la terraza “Glorieta” y la mezcla de tradición alemana con cocina porteña lo convierten en un clásico barrial.
  • La carta incluye platos alemanes, pastas caseras, milanesas gigantes, rabas, postres tradicionales y cervezas tiradas artesanales.
  • Está ubicado en Avenida San Martín 5992 y se llega fácilmente en múltiples colectivos o en tren desde las líneas Urquiza y San Martín.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su gran oferta gastronómica, donde los bodegones continúan ocupando un espacio fundamental. Estos emblemáticos restaurantes porteños brindan una experiencia culinaria especial, con preparaciones abundantes, sabores tradicionales y precios accesibles. Una de las mejores opciones es "El Alemán", un lugar que mezcla tradición europea con la calidez porteña..

Este establecimiento es un tesoro barrial ubicado en Villa Devoto. Con más de 115 años de trayectoria en el barrio, este bodegón logró consolidarse como un restaurante de culto para los fanáticos de la cocina alemana y casera. Su famoso patio terraza, conocido como "Glorieta", se convirtió en uno de los rincones preferidos de la zona.

Con un ambiente familiar y decoraciones típicas germanas, este bodegón cautiva tanto a vecinos como a visitantes de toda la ciudad. Sus mesas repletas de platos abundantes y sus exquisitas cervezas tiradas llevan a los comensales a una experiencia única, donde la tradición europea se entrelaza con la esencia porteña. El éxito de "El Alemán" se explica por su propuesta "buena, bonita y barata", ideal para compartir en cualquier momento del día.

Bodegón Bar Alemán

Dónde queda El Alemán

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida San Martín 5992, en pleno barrio de Villa Devoto. Su ubicación estratégica permite disfrutarlo desde diferentes puntos de la ciudad. Se encuentra abierto de martes a domingo en horario corrido, desde las 12 hasta la medianoche. Los lunes permanece cerrado.

Qué puedo pedir en El Alemán

La carta de "El Alemán" es un homenaje a la gastronomía tradicional alemana y argentina. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Cervezas tiradas artesanales: la estrella indiscutida del lugar, perfectas para acompañar cualquier plato.
  • Kassler con chucrut: costillas de cerdo ahumadas al estilo alemán.
  • Knackwurst: chorizos y salchichas alemanas tradicionales.
  • Goulash con spätzle: una receta clásica de la cocina europea.
  • Milanesa napolitana gigante: servida con papas españolas, ideal para compartir entre dos personas.
  • Pastas frescas: se destacan lasagna a la napolitana, vermicellis, ravioles y capelletis con salsas caseras.
  • Suprema completa y pollo a la portuguesa y a la crema.
  • Mondongo y otras especialidades de bodegón.
  • Rabas tradicionales para compartir.
  • Postres irresistibles: flan mixto gigante, isla flotante, mousse de chocolate y tiramisú.
BAR ALEMAN

Cómo llegar a El Alemán

Gracias a su ubicación privilegiada en Villa Devoto, llegar a "El Alemán" resulta muy sencillo por distintas vías. Los visitantes pueden elegir múltiples líneas de colectivo como el 24, 57, 78, 105, 110, 134 y 146, que tienen paradas a escasos metros del establecimiento. También es una excelente opción viajar en tren. El Urquiza tiene a pocos pasos del restaurante, la estación El Libertador (a tres cuadras) o Francisco Beiró (a cinco cuadras). Otra alternativa es el San Martín, descendiendo en la estación Villa del Parque, que se encuentra a siete cuadras del bodegón.

