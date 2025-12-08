8 de diciembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bares de Buenos Aires que se encuentran dentro de hoteles y tenés que conocer

Son una joya de la propuesta nocturna de la ciudad y ofrecen una experiencia de coctelería de autor y diseño de vanguardia.

Rooftop bar con vistas provolegiadas a Puerto Madero. 

@crystal.skybar
  • Los bares en hoteles son una propuesta gastronómica distinta, con un ambiente elegante y exclusivo.
  • Crystal Bar se encuentra en el rooftop del Alvear Icon Hotel y ofrece vistas panorámicas al Río de la Plata.
  • El ambiente de Crystal Bar es glamouroso, moderno y minimalista, ideal para ver el atardecer.
  • Felicia, ubicado en el Sofitel Buenos Aires Recoleta, destaca por su coctelería de autor y un menú sofisticado con platos argentinos.

La Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por su vibrante vida nocturna y su amplia oferta gastronómica, tiene una propuesta sofisticada que va un paso más allá de los bares tradicionales para hacer una salida distinta.

Un espacio ideal para probar platos típicos, cervezas artesanales y especialidades caseras en un entorno cálido y accesible.
El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos

Desde hace un tiempo, algunos de los hoteles más prestigiosos de la capital argentina se convirtieron en anfitriones de verdaderos santuarios de coctelería de autor y diseño de vanguardia. Estos bares representan una experiencia elevada, con la exclusividad y la elegancia como su distintivo más destacable.

Visitar estos rincones es sumergirse en un ambiente de lujo discreto, ideal para una cita especial, una reunión de negocios o simplemente vivir la ciudad desde otra perspectiva.

Crystal Bar

Crystal Bar se distingue por ser un espacio donde el glamour y la arquitectura contemporánea se encuentran. Este rooftop ubicado en el piso 32 del Alvear Icon Hotel ofrece una de las mejores vistas panorámicas de todo Buenos Aires.

Tiene un diseño moderno, elegante y minimalista, con espejos, texturas de lujo y una iluminación estratégica que crea una atmósfera íntima. Con una vista privilegiada a Puerto Madero, vas a poder disfrutar de un trago de autor o una copa de vino con el Río de la Plata y el Puente de la Mujer como la postal perfecta. La carta es para todos los gustos, con una gran variedad de piezas de sushi (incluyendo opciones vegetarianas) hasta snacks, pizzas gourmet y tablas. Es un lugar para visitar en cualquier momento del día pero la recomendación es el momento del atardecer que aporta una mística especial al ambiente.

  • Ubicación: Aimé Painé 1130, Puerto Madero. Alvear Icon Hotel.

Felicia

Felicia Bar

Ubicado dentro del majestuoso Sofitel Buenos Aires de Recoleta, Felicia ofrece un ambiente que evoca la elegancia atemporal del art de vivre francés, pero con la calidez distintiva de Buenos Aires.

Con un espacio muy íntimo y una barra extensa, este lugar se destaca por su coctelería de autor a cargo de Mona Gallosi, una de las bartenders más reconocidas del país. Su menú se distingue por platos típicos de la gastronomía argentina, con un abordaje más sofisticado. Algunos destacados son la provoleta con pickles y encurtidos, las croquetas de cordero con salsa de yogur y el sándwich prensado de bife de chorizo en pan de masa madre con panceta.

  • Ubicación: Posadas 1232, Recoleta. Sofitel Buenos Aires Recoleta.
Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana

Un elenco noruego consolidado sostiene el regreso del universo fantástico.
La resonante película que conquistó Netflix con su acción y fantasía: cuál es

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

