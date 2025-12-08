Los mejores 2 bares de Buenos Aires que se encuentran dentro de hoteles y tenés que conocer Son una joya de la propuesta nocturna de la ciudad y ofrecen una experiencia de coctelería de autor y diseño de vanguardia. Por + Seguir en







Rooftop bar con vistas provolegiadas a Puerto Madero. @crystal.skybar

Los bares en hoteles son una propuesta gastronómica distinta, con un ambiente elegante y exclusivo.

Crystal Bar se encuentra en el rooftop del Alvear Icon Hotel y ofrece vistas panorámicas al Río de la Plata.

El ambiente de Crystal Bar es glamouroso, moderno y minimalista, ideal para ver el atardecer.

Felicia, ubicado en el Sofitel Buenos Aires Recoleta, destaca por su coctelería de autor y un menú sofisticado con platos argentinos. La Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por su vibrante vida nocturna y su amplia oferta gastronómica, tiene una propuesta sofisticada que va un paso más allá de los bares tradicionales para hacer una salida distinta.

Desde hace un tiempo, algunos de los hoteles más prestigiosos de la capital argentina se convirtieron en anfitriones de verdaderos santuarios de coctelería de autor y diseño de vanguardia. Estos bares representan una experiencia elevada, con la exclusividad y la elegancia como su distintivo más destacable.

Visitar estos rincones es sumergirse en un ambiente de lujo discreto, ideal para una cita especial, una reunión de negocios o simplemente vivir la ciudad desde otra perspectiva.

Crystal Bar Crystal Bar @crystal.skybar Crystal Bar se distingue por ser un espacio donde el glamour y la arquitectura contemporánea se encuentran. Este rooftop ubicado en el piso 32 del Alvear Icon Hotel ofrece una de las mejores vistas panorámicas de todo Buenos Aires.

Tiene un diseño moderno, elegante y minimalista, con espejos, texturas de lujo y una iluminación estratégica que crea una atmósfera íntima. Con una vista privilegiada a Puerto Madero, vas a poder disfrutar de un trago de autor o una copa de vino con el Río de la Plata y el Puente de la Mujer como la postal perfecta. La carta es para todos los gustos, con una gran variedad de piezas de sushi (incluyendo opciones vegetarianas) hasta snacks, pizzas gourmet y tablas. Es un lugar para visitar en cualquier momento del día pero la recomendación es el momento del atardecer que aporta una mística especial al ambiente.