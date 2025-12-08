Amor asegurado: juntada de más de 2.500 golden retriever en Palermo para alcanzar un nuevo récord mundial Convocada por el influencer Fausto Duperré, la iniciativa apunta a establecer una nueva marca, pero también a pasar una tarde de diversión y relax al aire libre junto a las mascotas. Por + Seguir en







Los golden retriever, una raza cautivadora. C5N

El gen argentino incluye una pulsión irrefrenable por romper récords, y cada día ofrece una nueva oportunidad. Este lunes, una multitud de perros de raza golden retriever pueblan los bosques de Palermo con el objetivo de juntar más de 2.500 animales y alcanzar una nueva marca mundial.

El evento es organizado por el influencer Fausto Duperré, quien desde sus redes sociales impulsó la convocatoria luego de haber visto en Barcelona, donde residió dos años, una reunión de 150 perros de esa raza tan cautivadora. Esto plantó en él una semilla que germina este lunes.

La juntada había sido planeada para el domingo 30 de noviembre, pero la lluvia cambió los planes y se pasó para este lunes desde las 10 de la mañana en el Parque Berlín, el sector de los bosques de Palermo ubicado sobre avenida Dorrego entre Lugones y Figueroa Alcorta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fausto Duperré (@fausduperre) El influencer contó que primero intentó por el lado de los récords Guinness, pero exigen u$s38 mil dólares para entrar en la competencia. Luego se enteró de que el récord mundial lo tiene Canadá, con 1.685 perros golden en un solo lugar, y apuntó a superar esa cifra.

"Yo creo que la gente no es consciente de lo que realmente va a haber el lunes. Repito, yo fui a una de 150 y realmente era el paraíso, una imagen que le hace muy bien a la vista de cada uno de nosotros", reflexionó el organizador que, aunque exhausto, sabe que al final va a valer la pena.

"Yo creo que la gente no es consciente de lo que realmente va a haber el lunes. Repito, yo fui a una de 150 y realmente era el paraíso, una imagen que le hace muy bien a la vista de cada uno de nosotros", reflexionó el organizador que, aunque exhausto, sabe que al final va a valer la pena.

Como cierre, Duperré recordó una serie de recomendaciones para quienes asistan a la juntada con su "peludito": llevar equipo de mate y una manta para pasar el día, además de hidratación suficiente para las mascotas. Señaló que no se trata de un evento formal (no habrá escenario ni vallado) sino de una reunión al aire libre en un parque, por lo que es obligatorio el uso de correa, collar con chapita de identificación y la recolección de los desechos caninos para mantener el espacio en perfectas condiciones. "Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden juntos. No es por discriminar ni nada, pero sin duda hasta científicamente está comprobado que son la raza más apegada a los humanos y ver a todos estos peluditos juntos sonrientes, porque no paran de sonreír, ver a más de 1.500, 2.000 juntos, yo creo que la gente no no tiene todavía en la cabeza lo que va a vivir, que es algo único", concluyó.