8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Amor asegurado: juntada de más de 2.500 golden retriever en Palermo para alcanzar un nuevo récord mundial

Convocada por el influencer Fausto Duperré, la iniciativa apunta a establecer una nueva marca, pero también a pasar una tarde de diversión y relax al aire libre junto a las mascotas.

Por

Los golden retriever, una raza cautivadora.

C5N

El gen argentino incluye una pulsión irrefrenable por romper récords, y cada día ofrece una nueva oportunidad. Este lunes, una multitud de perros de raza golden retriever pueblan los bosques de Palermo con el objetivo de juntar más de 2.500 animales y alcanzar una nueva marca mundial.

Gatos que roncan: cuándo es normal y cuándo prestarles atención.
Te puede interesar:

Gatos que roncan: cuándo es normal y cuándo hay que preocuparse

El evento es organizado por el influencer Fausto Duperré, quien desde sus redes sociales impulsó la convocatoria luego de haber visto en Barcelona, donde residió dos años, una reunión de 150 perros de esa raza tan cautivadora. Esto plantó en él una semilla que germina este lunes.

La juntada había sido planeada para el domingo 30 de noviembre, pero la lluvia cambió los planes y se pasó para este lunes desde las 10 de la mañana en el Parque Berlín, el sector de los bosques de Palermo ubicado sobre avenida Dorrego entre Lugones y Figueroa Alcorta.

Embed

El influencer contó que primero intentó por el lado de los récords Guinness, pero exigen u$s38 mil dólares para entrar en la competencia. Luego se enteró de que el récord mundial lo tiene Canadá, con 1.685 perros golden en un solo lugar, y apuntó a superar esa cifra.

"Yo creo que la gente no es consciente de lo que realmente va a haber el lunes. Repito, yo fui a una de 150 y realmente era el paraíso, una imagen que le hace muy bien a la vista de cada uno de nosotros", reflexionó el organizador que, aunque exhausto, sabe que al final va a valer la pena.

Como cierre, Duperré recordó una serie de recomendaciones para quienes asistan a la juntada con su "peludito": llevar equipo de mate y una manta para pasar el día, además de hidratación suficiente para las mascotas. Señaló que no se trata de un evento formal (no habrá escenario ni vallado) sino de una reunión al aire libre en un parque, por lo que es obligatorio el uso de correa, collar con chapita de identificación y la recolección de los desechos caninos para mantener el espacio en perfectas condiciones.

"Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden juntos. No es por discriminar ni nada, pero sin duda hasta científicamente está comprobado que son la raza más apegada a los humanos y ver a todos estos peluditos juntos sonrientes, porque no paran de sonreír, ver a más de 1.500, 2.000 juntos, yo creo que la gente no no tiene todavía en la cabeza lo que va a vivir, que es algo único", concluyó.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los resultados después de varios estudios sorprendieron a la comunidad médica y a esta familia

Su hijo tenía convulsiones pero al investigar un médico reveló el diagnóstico para toda su familia: qué descubrió

play

Mañana accidentada: chocaron el móvil de C5N en Flores y escaparon

play

Así mató el policía al primo del joven que había atropellado en Morón

Peter Sjölund, el genealogista que pudo resolver 2 crímenes gracias a su innovación tecnológica

Fue conocido como "el crimen sin nombre" por mucho tiempo pero se resolvió con un avance científico inesperado: cómo fue

La Justicia ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima y peritajes psicológicos a la mujer detenida

Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivió con el cadáver de su hija bajo la cama

play

Bajo Flores: cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones

Rating Cero

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
play

El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana

Un elenco noruego consolidado sostiene el regreso del universo fantástico.
play

La resonante película que conquistó Netflix con su acción y fantasía: cuál es

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

últimas noticias

Los resultados después de varios estudios sorprendieron a la comunidad médica y a esta familia

Su hijo tenía convulsiones pero al investigar un médico reveló el diagnóstico para toda su familia: qué descubrió

Hace 5 minutos
Esta actividad se realiza por 30 minutos y tiene un impacto significativo en la salud. 

Así es el método 12-3-30 para entrenar bien y estilizar la figura como nunca

Hace 16 minutos
play

Amor asegurado: juntada de más de 2.500 golden retriever en Palermo para alcanzar un nuevo récord mundial

Hace 21 minutos
Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

Hace 34 minutos
Adoptar esta práctica no requiere nuevos esfuerzos y permite disminuir riesgos asociados al sobrecalentamiento.

Este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar sí o sí cuando hace mucho calor

Hace 40 minutos