Este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar sí o sí cuando hace mucho calor Retirar este aparato del enchufe evita fallas en días calurosos. También reduce el gasto energético en el hogar.







Adoptar esta práctica no requiere nuevos esfuerzos y permite disminuir riesgos asociados al sobrecalentamiento. Pexels

En los días de temperaturas extremas, ciertos aparatos pueden sumar calor innecesario dentro del hogar.

Uno de los dispositivos más comunes continúa usando energía aun cuando no está en funcionamiento.

Su consumo permanente incrementa la carga eléctrica y puede favorecer fallas en momentos de alta demanda.

Desactivarlo por completo ayuda a evitar riesgos y reduce el gasto energético diario. El aumento de las temperaturas vuelve fundamental vigilar el uso de los equipos eléctricos. En estas condiciones, hay artefactos que siguen consumiendo energía aunque no se los utilice, lo que aumenta tanto el calor interno como la exigencia sobre la instalación doméstica.

Este fenómeno no solo repercute en el bolsillo, también puede potenciar fallas en épocas donde la red eléctrica suele estar exigida. Por eso, identificar cuál de estos aparatos conviene desconectar se vuelve muy importante para mantener el entorno más seguro y fresco.

Microondas Freepik Cuál es el electrodoméstico que hay que desenchufar cuando hace mucho calor El microondas es uno de los dispositivos que continúa utilizando energía incluso cuando no está en uso. Su reloj digital y los componentes internos permanecen activos, generando el conocido consumo silencioso que incrementa el gasto eléctrico sin que el usuario lo note. Además, ese funcionamiento mínimo desprende calor y se vuelve aún más problemático durante las olas con altas temperaturas

Cuando la temperatura sube y las instalaciones trabajan al límite, mantener el microondas conectado suma carga innecesaria a la red del hogar. Desenchufarlo reduce la posibilidad de fallas, como sobrecalentamientos o cortocircuitos, y ayuda a aliviar el uso general de la instalación eléctrica.