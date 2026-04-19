19 de abril de 2026 Inicio
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Una familia fue detenida con 23 kilos de cocaína escondidos en el baúl del auto en la Ruta Nacional N° 34

Un operativo de Gendarmería en Aguaray permitió descubrir un cargamento de droga oculto en un vehículo familiar en el que viajaban una pareja y su hija menor de edad. Tanto el rodado como los estupefacientes fueron secuestrados por las autoridades.

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La familia llevaba en el baúl 42 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. 

La familia llevaba en el baúl 42 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. 

Una familia que viajaba por la Ruta Nacional N° 34 -una pareja y su hija menor - fue detenida por Gendarmería Nacional en Aguaray, Salta, cuando intentaban ocultar un cargamento de droga en su auto. Al retirar las chapas laterales del baúl, los gendarmes encontraron un doble fondo con 42 paquetes rectangulares que contenían 23 kilos de cocaína que fueron decomisados junto con el vehículo.

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En un operativo policial, efectivos del Escuadrón 54 interceptaron a un Chevrolet Astra en el kilómetro 1.466 de la Ruta Nacional 34. Durante la inspección, detectaron irregularidades en la estructura del auto que revelaron un doble fondo preparado para el contrabando.

Con testigos presentes, los gendarmes desmontaron las chapas laterales del baúl y hallaron 42 paquetes rectangulares con una sustancia blanca. Las pruebas de Narcotest confirmaron que era cocaína, con un peso total de 23,3 kilos.

Operativo de Gendarmería en Salta

Ante el descubrimiento de los 42 paquetes con cocaína, la Fiscalía de Tartagal dispuso la inmediata detención de los dos adultos que viajaban en el Astra. La menor de edad fue entregada a un familiar para su resguardo.

Además, se ordenó el decomiso de la droga —23 kilos con 310 gramos— y del automóvil utilizado para el traslado, en aplicación de la Ley 23.737 sobre estupefacientes. El procedimiento quedó registrado como parte de las acciones de control y prevención que lleva adelante Gendarmería Nacional en la zona fronteriza.

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