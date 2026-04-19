19 de abril de 2026 Inicio
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La Pampa: un alumno amenazó a los docentes y hallaron armas en la casa del padre

El niño de 13 años había asegurado que iba a “matar a tiros” a los maestros y al personal directivo en Rancul y encendió las alarmas. Ante esto, allanaron su domicilio.

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El padre del alumno tenía armas en su casa.

El padre del alumno tenía armas en su casa.

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Un alumno de 13 amenazó a los docentes y personal directivo de una escuela en Rancul, La Pampa, con “matarlos a tiros” y generó preocupación en el marco de una serie de amenazas en el país. Ante esto, allanaron la casa del padre y encontraron armas sin portación.

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La amenaza llevó a que los docentes hagan la denuncia pertinente que tuvo rápida intervención policial y, por disposición del juez de control Diego Ambrogetti, de la Segunda Circunscripción Judicial, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a los padres del menor involucrado.

Durante uno de los procedimientos, realizado en la vivienda del padre, la Policía incautó una gran cantidad de armas de fuego y municiones que, según la investigación, no contaban con la documentación necesaria para acreditar su tenencia legal.

Entre los elementos secuestrados se encontraban dos carabinas calibre 22, una pistola calibre 380, una escopeta de doble caño, municiones de distintos calibres y visores nocturnos y térmicos. Según la investigación el hombre estaría relacionado con actividades de caza.

El fiscal Guillermo Komarofky, de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción, explicó en Infoabae que algunas de las armas carecían de documentación y que otras tenían permisos vencidos, lo que legalmente equivale a no tener autorización. Por este motivo, se inició una causa por tenencia de arma de fuego sin autorización. Además, el fiscal ordenó el secuestro de una notebook y un teléfono celular del menor implicado en las intimidaciones.

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