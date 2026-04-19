Triple crimen de Florencio Varela: avanzan con la extradición de "Pequeño J" El principal acusado quedó a un paso de ser trasladado al país. Interpol intervendrá en el operativo mientras se ultiman detalles judiciales y diplomáticos. Por + Seguir en







Triple crimen de Florencio Varela: avanzan la extradición de "Pequeño J"

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un paso clave en las últimas horas: la Justicia de Perú confirmó que el proceso para extraditar a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, ingresó en su etapa final y podría concretarse en un plazo cercano a los 30 días.

El imputado, considerado uno de los principales acusados del caso, se encuentra detenido en territorio peruano y ya fue puesto a disposición para su traslado a la Argentina. La coordinación del operativo estará a cargo de Interpol, en conjunto con autoridades de ambos países.

El procedimiento judicial se llevó adelante con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, encabezado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, junto a la Secretaría N°8 y organismos diplomáticos. Desde allí confirmaron que ya se activó la fase de ejecución del proceso extraditorio.

En paralelo, los gobiernos de Argentina y Perú deberán definir los aspectos logísticos y administrativos para concretar el traslado del acusado, en una instancia que requiere coordinación entre áreas judiciales y cancillerías.

Cabe recordar que la extradición ya había sido autorizada por las autoridades peruanas, luego del aval de su Corte Suprema. Sin embargo, la Justicia argentina solicitó una ampliación del pedido original para incorporar nuevos delitos que surgieron durante la investigación.

“Pequeño J” está acusado de homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género en el caso que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, un expediente que continúa sumando elementos en la búsqueda de justicia.