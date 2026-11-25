Despidieron a un árbitro de lucha libre tras descubrir que también era actor porno Mike Romanella violó la política de conducta personal de la empresa TNA Wrestling y los directivos decidieron desvincularlo de inmediato. Por Agregar C5N en









La empresa estadounidense de lucha libre profesional TNA Wrestling despidió de manera inmediata al reconocido árbitro Mike Romanella la semana pasada en la ciudad canadiense de Calgary, tras descubrir que protagonizaba películas pornográficas y violaba la política de conducta personal de la compañía.

Según informó el portal estadounidense TMZ, el episodio estalló durante las grabaciones televisivas de la organización en Canadá. Allí, los directivos tomaron la determinación de desvincularlo en el acto luego de recibir una serie de correos electrónicos con enlaces directos a distintas producciones protagonizadas por Romanella.

De acuerdo con el sitio especializado Fightful, parte de ese material pornográfico fue grabado recientemente, entre junio y agosto de este año. Fuentes internas de la firma aclararon que el árbitro habría conservado su puesto ante la filtración de un video íntimo privado, pero juzgaron incompatible con la empresa su labor activa y comercial en esa industria.

Antes de concretar la desvinculación, los ejecutivos mantuvieron una reunión de salida con Romanella para permitirle explicar su situación. Sin embargo, su descargo no alcanzó para revertir la medida y el exjuez salió escoltado del recinto.

Mike Romanella mantiene el silencio tras la salida de la empresa TNA Wrestling El despido de Romanella ocurre en una etapa de fuerte exposición mediática para TNA Wrestling, firma que este año relanzó su ciclo insignia iMPACT!. Además, la compañía mantiene una alianza estratégica de intercambio de figuras con la gigante WWE, la organización más conocida del rubro a nivel mundial.