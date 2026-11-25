El 83% de las encuestadas por la asociación GENTIC afirmó haber sufrido este tipo de violencia machista o conocer a alguien que la haya sufrido. Está contemplada por la Ley N°26.485 de Protección Integral a las Mujeres desde 2023 gracias a la Ley Olimpia.

El 83% de las mujeres sufrió o conoce a alguien que vivió situaciones de violencia de género digital en el país.

Desde la sanción y la promulgación de la Ley Olimpia en octubre de 2023, la violencia de género en espacios digitales está penada por la Ley N°26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Según el último informe de la asociación civil Género y TIC (GENTIC), el 83% de las mujeres sufrió o conoce a alguien que vivió situaciones de violencia de género digital en el país.

Violencia de género: el 54% de las mujeres que denunciaron a sus parejas ya había sufrido maltrato en relaciones anteriores

Sin embargo, el 91% de las víctimas no realizó denuncias formales debido a la minimización u omisión de reconocimiento del hecho como delito (30%), la resolución por medios propios (18%), el miedo a represalias (12%) y la falta de confianza en las autoridades o plataformas (11%). Entre quienes denunciaron, casi la mitad no obtuvo ninguna respuesta ni acción concreta .

Los datos surgen de la encuesta que GENTIC realizó a 1.102 mujeres de entre 18 y 55 años en todo el país gracias al respaldo del Premio Simone Veil 2025 de la República de Francia. El informe se presentó en la embajada europea este mes, donde también anunciaron OlimpIA, un chatbot que acompaña a personas que atraviesan situaciones de violencia de género digital.

Las mujeres encuestadas mencionaron el ciberashing, la recepción de contenido sexual no solicitado, como la agresión machista más sufrida (39%) en ámbitos digitales. Seguida de la exposición a violencia sexual en internet (30%) y el acoso sexual digital (25%).

Además, las agresiones de mayor gravedad percibida, como el porn deepfake (videos generados con inteligencia artificial) y la sextorsión, registran el mayor impacto emocional en las víctimas.

Tres de cada cuatro mujeres (75%) sufrieron consecuencias concretas a raíz de la violencia digital, incluyendo desconfianza interpersonal (37%), estrés o ansiedad (31%), regulación de la seguridad personal (25%), miedo a realizar actividades dentro y fuera del entorno virtual (23%), e insomnio o afecciones físicas. Incluso un 13% optó por la autocensura o el cierre de sus perfiles en redes sociales, restringiendo su participación pública.

Qué es la violencia de género digital, según la Ley Olimpia

La definición de la norma establece que se entiende por violencia digital o telemática "toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar".

Según la ley, constituyen violencia digital las conductas:

que atenten contra la integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento de las mujeres en el espacio digital;

de las mujeres en el espacio digital; o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres;

que se le atribuya a las mujeres; la reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas;

situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea;

el robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley N°25.326 y/o la que en el futuro la reemplace;

en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley N°25.326 y/o la que en el futuro la reemplace; las acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación;

a través de las tecnologías de la información y la comunicación; o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos en la Ley N°26.485.

Aún así, la mayoría de las conductas (como la difusión no consentida de material íntimo, el ciberashing o los porn deepfakes) aún no están tipificadas en el Código Penal a nivel nacional.

Desde GENTIC se impulsa la aprobación del Proyecto de Ley Belén para penalizar la obtención y difusión no consentida de material íntimo y el uso malicioso de la inteligencia artificial, así como la implementación federal de la Ley Ema para la prevención y el abordaje del acoso y la violencia digital en ámbitos educativos.