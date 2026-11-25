El calendario de diciembre presenta una particularidad que permitirá extender el festivo por el Día de la Inmaculada Concepción. Cómo se organizarán las jornadas y qué deberán tener en cuenta los trabajadores.

Diciembre tendrá un fin de semana extralargo en la Argentina por la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María , que se celebra cada 8 de diciembre . En 2026, la fecha caerá martes y estará precedida por el lunes 7 , establecido como día no laborable con fines turísticos.

Liberaron a uno de los acróbatas argentinos detenidos por ICE: cuál es la situación de su pareja

De esta manera, quienes no deban trabajar el lunes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre . La disposición también abre la posibilidad de organizar viajes y escapadas durante el último mes del año, en la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La particularidad del calendario es que el 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible, mientras que el día anterior tiene carácter de no laborable . Esta diferencia determina cómo se aplica el descanso y cuáles son las condiciones para quienes deban cumplir sus tareas habituales.

La distinción entre ambas jornadas es importante para determinar quiénes podrán aprovechar el descanso. A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables la decisión de otorgar o no el descanso queda a criterio del empleador.

Esto significa que las empresas y los comercios podrán disponer que sus trabajadores concurran normalmente el lunes 7 de diciembre. En ese caso, quienes presten servicios cobrarán su salario habitual, sin ningún adicional por esa jornada.

En cambio, el martes 8 tiene carácter de feriado nacional inamovible. Por lo tanto, se aplican las normas correspondientes al descanso dominical y, si un trabajador debe cumplir tareas ese día, deberá percibir el doble de la remuneración habitual.

Por qué se celebra el 8 de diciembre

El Día de la Inmaculada Concepción de María es una festividad del calendario católico que conmemora la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. El dogma fue proclamado oficialmente por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, durante una ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En la Argentina, la fecha también está asociada con una tradición popular que marca el comienzo de los preparativos navideños: el armado del árbol de Navidad. Por ese motivo, muchas familias aprovechan la jornada para colocar los adornos y dar inicio a las celebraciones de fin de año.

Después de este descanso extendido, el calendario de diciembre tendrá otro feriado nacional: el viernes 25, correspondiente a la celebración de Navidad. Esa fecha permitirá contar con un nuevo fin de semana largo de tres días antes de finalizar 2026.