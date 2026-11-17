Un insólito episodio sacudió el ámbito académico de la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) luego de que se viralizara una grabación perteneciente a una clase virtual de la Licenciatura en Tecnología de la Información a la que no asistió ningún cursante. Al creer que estaban a solas y sin advertir que la plataforma registraba automáticamente el encuentro de consultas, dos profesores mantuvieron una charla privada repleta de descalificaciones hacia los jóvenes , exponiendo detalles sobre sus calificaciones, trayectorias personales y entregas pendientes.

Durante el intercambio, la mujer manifestó su fastidio por la ausencia total del alumnado y adelantó cuál sería su postura frente a las instancias evaluativas: " No van a venir. Los voy a mandar a todos de examen ". Mientras su colega acompañaba las críticas sobre el bajo nivel de los trabajos prácticos presentados, la profesora lanzó fuertes agravios contra un sector de la clase, apuntó con un apodo contra un estudiante oriundo de Durazno que recursaba materias desde 2022 y remató con una frase contundente sobre las correcciones: " Seguiré corrigiendo las porquerías estas de entrega ".

El momento de mayor tensión ocurrió cuando ambos cayeron en la cuenta de que todo lo hablado había quedado almacenado en el sistema digital de la casa de estudios. Sorprendido al notar el indicador activo en la pantalla, el educador consultó: " ¿Estamos grabando esto? ", a lo que su compañera respondió rápidamente con la intención de borrar cualquier rastro del material: " Ah, no, pero esto yo lo elimino ". Sin embargo, el archivo nunca fue removido a tiempo y terminó difundiéndose públicamente, desatando una fuerte polémica en toda la comunidad educativa.

Tras tomar conocimiento de la repercusión del video, las autoridades de la UTEC difundieron un contundente comunicado oficial mediante su Consejo Directivo Central para repudiar lo sucedido. Desde la institución remarcaron que las expresiones vertidas resultan completamente incompatibles con los principios de respeto y buen trato , recordando que la convivencia dentro de las aulas exige resguardar la integridad de cada integrante de la facultad.

Como consecuencia directa de esta grave falta ética y profesional, la conducción universitaria resolvió actuar con celeridad para esclarecer lo ocurrido en aquella jornada. De esta manera, se ordenó la apertura de sumarios administrativos contra ambos educadores y se dispuso su suspensión preventiva , medida que permanecerá vigente mientras avancen las investigaciones internas para determinar las sanciones definitivas.

Los detalles de la charla

En el registro audiovisual que se viralizó este lunes aparecen los profesores Valeria Espinosa y Diego Machado compartiendo un clima distendido mientras toman mate frente a sus respectivas pantallas, convencidos de que nadie más los escuchaba. Sin embargo, la frustración de la mujer por el bajo nivel académico del grupo escaló rápidamente hacia los exabruptos: "Que se vayan todos a la p... que los parió, me tienen harta", lanzó sin filtros antes de cuestionar la calidad de los trabajos prácticos presentados.

En esa misma línea, aseguró con sarcasmo que las entregas no superarían la instancia oral salvo que realizaran cambios profundos: "Esto no pasa defensa, a no ser que cambien mucho con todas las correcciones que les hice, le hice un libro a cada uno poco más diciéndole 'ud. es bobo, haga esto'".

La conversación subió aún más de tono cuando la educadora apuntó directamente contra la madurez de los cursantes y recordó casos puntuales de años anteriores: "Qué gente pelot... gente grande. Hay un grupo que lo tuve en 2023. Hay uno en Durazno que te juro que debe ser de la generación de 2018", disparó antes de calificar a ese joven como "psicópata".

Frente a esos comentarios sobre el historial conflictivo del estudiante, su compañero acompañó la crítica con una breve acotación: "Qué tipo pedante ese, por Dios", mientras ambos intercambiaban frases irónicas como "Como no tienen dudas y está todo perfecto..." ante la ausencia total de participantes en la sala virtual.

Más allá del contenido de las agresiones, la situación adquirió un giro insólito por un error técnico que expuso por completo a los protagonistas del episodio. Según detalló en la red social X la cuenta Por qué es Tendencia Uruguay a partir de testimonios de propios cursantes de la UTEC, el sistema no solo almacenó el encuentro sino que envió la grabación de manera automática a todos los inscriptos, frustrando el intento de Espinosa de ocultar el material simplemente quitando el evento de Google Calendar.

Por último, el trasfondo del escándalo reveló que el malestar entre los jóvenes venía gestándose desde hacía varias jornadas en distintas comunidades digitales antes de estallar masivamente. De acuerdo con los datos difundidos por esa misma fuente en plataformas sociales, las capturas y comentarios sobre lo ocurrido circulaban previamente en Reddit y TikTok dentro de foros vinculados al ámbito IT, hasta que finalmente tomaron estado público y forzaron la inmediata intervención sancionatoria de las autoridades universitarias.