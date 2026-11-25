La hipótesis de los hijos de Nanci Godoy sobre el crimen de la docente: "Lo hicieron para cubrir algo" Los hijos de la víctima apuntan a un encubrimiento mayor detrás del brutal femicidio de la directora de la escuela rural. "Estamos totalmente seguros de que hay algo más grande detrás de todo esto", afirmaron. Por Agregar C5N en









Godoy fue hallada en un bañado del paraje El Malezal tres semanas después de su desaparición. Redes sociales

Mientras sigue la investigación por el crimen de la docente Nanci Godoy en Corrientes, sus hijos lanzaron una hipótesis sobre los autores del asesinato de su madre: "Lo hicieron para cubrir algo", afirmaron.

Adán y José aseguraron que dudan del curso que tomó el caso tras el hallazgo de los restos de la mujer, en el pareja El Malezal. "Estamos totalmente seguros de que acá hay algo más grande detrás de todo esto que le pasó a mi mamá", agregaron.

Godoy permaneció desaparecida 3 semanas; la vieron por última vez en la Escuela Rural Nº 626, en la estancia El Curupí. Su cuerpo mostraba signos de violencia, la amputación de una mano y heridas cortantes de varias armas blancas. "Nos enteramos por los medios", cuestionaron los hijos de la víctima sobre la falta de una comunicación oficial sobre el hallazgo.

En diálogo con el programa Cámara del Crimen, apuntaron al funcionamiento de los cotos de caza cercanos al lugar donde trabajaba Godoy: "No sabemos si es ilegal, pero nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Tenemos el abanico bien abierto, porque desconfiamos de todo el mundo".

Los investigadores manejan la hipótesis de un ataque sexual y posterior homicidio. C5N Los detenidos Por el femicidio de la docente rural Nanci Godoy en Esquina, Corrientes, hay cinco personas detenidas con prisión preventiva:

Ireneo Felipe Zarza (34): capataz de la estancia El Curupí, imputado como coautor de femicidio; lo vinculan rastros de ropa quemada y su presencia cerca de la escuela.

capataz de la estancia El Curupí, imputado como coautor de femicidio; lo vinculan rastros de ropa quemada y su presencia cerca de la escuela. Felipe Dionisio Sandoval (55): trabajador rural de la estancia, imputado como coautor de femicidio.

trabajador rural de la estancia, imputado como coautor de femicidio. Nahuel Rojas: pareja de Rosa Leguizamón, imputado por coautoría material de femicidio debido a contradicciones en sus declaraciones.

pareja de Rosa Leguizamón, imputado por coautoría material de femicidio debido a contradicciones en sus declaraciones. Rosa Leguizamón: baqueana que trasladaba a la víctima; detenida e imputada por homicidio simple tras hallarse prendas de la docente en su vivienda.

baqueana que trasladaba a la víctima; detenida e imputada por homicidio simple tras hallarse prendas de la docente en su vivienda. Ernesto Ezequiel Bordón: peón rural, el primer detenido en la causa, imputado por falso testimonio tras retractarse de una declaración inicial.