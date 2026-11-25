Mientras sigue la investigación por el crimen de la docente Nanci Godoy en Corrientes, sus hijos lanzaron una hipótesis sobre los autores del asesinato de su madre: "Lo hicieron para cubrir algo", afirmaron.
Los hijos de la víctima apuntan a un encubrimiento mayor detrás del brutal femicidio de la directora de la escuela rural. "Estamos totalmente seguros de que hay algo más grande detrás de todo esto", afirmaron.
Mientras sigue la investigación por el crimen de la docente Nanci Godoy en Corrientes, sus hijos lanzaron una hipótesis sobre los autores del asesinato de su madre: "Lo hicieron para cubrir algo", afirmaron.
Adán y José aseguraron que dudan del curso que tomó el caso tras el hallazgo de los restos de la mujer, en el pareja El Malezal. "Estamos totalmente seguros de que acá hay algo más grande detrás de todo esto que le pasó a mi mamá", agregaron.
Godoy permaneció desaparecida 3 semanas; la vieron por última vez en la Escuela Rural Nº 626, en la estancia El Curupí. Su cuerpo mostraba signos de violencia, la amputación de una mano y heridas cortantes de varias armas blancas. "Nos enteramos por los medios", cuestionaron los hijos de la víctima sobre la falta de una comunicación oficial sobre el hallazgo.
En diálogo con el programa Cámara del Crimen, apuntaron al funcionamiento de los cotos de caza cercanos al lugar donde trabajaba Godoy: "No sabemos si es ilegal, pero nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Tenemos el abanico bien abierto, porque desconfiamos de todo el mundo".
Por el femicidio de la docente rural Nanci Godoy en Esquina, Corrientes, hay cinco personas detenidas con prisión preventiva: