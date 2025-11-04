4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dos motochorros quisieron robarle a una jubilada y chocaron contra un poste de luz

Ocurrió en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero. La mujer circulaba en bicicleta e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Uno de los delincuentes sufrió una fractura de tobillo y fue detenido. El otro logró huir.

Por
Uno de los delincuentes sufrió heridas y fue capturado.

Uno de los delincuentes sufrió heridas y fue capturado.

Un intento de asalto a una mujer de 71 años ocurrido este martes por la mañana en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, concluyó de manera inesperada cuando los dos delincuentes perdieron el control de su motocicleta y chocaron violentamente contra un poste de alumbrado público.

Te puede interesar:

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Los asaltantes interceptaron a la mujer, que circulaba en bicicleta, e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Durante el forcejeo, el conductor del rodado perdió la estabilidad, lo que provocó que el vehículo se estrellara. Producto del impacto, uno de los individuos sufrió una fractura de tobillo y diversas heridas en la cabeza, por lo que debió ser trasladado bajo custodia policial al hospital local para recibir atención médica.

El segundo implicado en el frustrado robo logró huir de la escena inmediatamente después del choque. Efectivos de la Policía provincial iniciaron un operativo de búsqueda y rastrillaje intensivo en la zona para dar con su paradero. La investigación está a cargo de las autoridades pertinentes, quienes recaban testimonios y realizan las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

Afortunadamente, la mujer víctima del intento de robo resultó ilesa. Personal de Alerta Banda y agentes de la Policía le brindaron asistencia en el lugar. El insólito final del asalto logró frustrar el ilícito y permitió la detención y judicialización de uno de los presuntos motochorros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leandro García Gómez detenido por la Polícia de la Ciudad. 

La Justicia procesó con prisión preventiva a García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

Los plásticos hallados en la casa de la localidad bonaerense.

Ituzaingó: estafaba con pasajes truchos y cayó por vender un vuelo a Brasil

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Carlos Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte

Por qué "el ángel de la muerte" marcó la historia del crimen en Argentina: de quién se trata

La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas. 
play

Una familia destrozada: quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz

El agresor quedó detenido.

Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 39 minutos
El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Hace 42 minutos
Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

Hace 43 minutos
El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Hace 50 minutos
Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Hace 1 hora