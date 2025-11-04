Dos motochorros quisieron robarle a una jubilada y chocaron contra un poste de luz Ocurrió en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero. La mujer circulaba en bicicleta e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Uno de los delincuentes sufrió una fractura de tobillo y fue detenido. El otro logró huir. Por







Uno de los delincuentes sufrió heridas y fue capturado.

Un intento de asalto a una mujer de 71 años ocurrido este martes por la mañana en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, concluyó de manera inesperada cuando los dos delincuentes perdieron el control de su motocicleta y chocaron violentamente contra un poste de alumbrado público.

Los asaltantes interceptaron a la mujer, que circulaba en bicicleta, e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Durante el forcejeo, el conductor del rodado perdió la estabilidad, lo que provocó que el vehículo se estrellara. Producto del impacto, uno de los individuos sufrió una fractura de tobillo y diversas heridas en la cabeza, por lo que debió ser trasladado bajo custodia policial al hospital local para recibir atención médica.

El segundo implicado en el frustrado robo logró huir de la escena inmediatamente después del choque. Efectivos de la Policía provincial iniciaron un operativo de búsqueda y rastrillaje intensivo en la zona para dar con su paradero. La investigación está a cargo de las autoridades pertinentes, quienes recaban testimonios y realizan las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

Afortunadamente, la mujer víctima del intento de robo resultó ilesa. Personal de Alerta Banda y agentes de la Policía le brindaron asistencia en el lugar. El insólito final del asalto logró frustrar el ilícito y permitió la detención y judicialización de uno de los presuntos motochorros.