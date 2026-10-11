11 de octubre de 2026 Inicio
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Un pitbull mató a un nene en Moreno y detuvieron a su madrina, que había quedado a cargo del menor de edad

El ataque sucedió luego de que la mujer se ausentara del domicilio en el que se encontraban el niño y el perro. Fue imputada por "homicidio culposo".

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Un pitbull mató a un menor de edad.

Un pitbull mató a un menor de edad.

Un nene de 4 años murió al ser atacado por un pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno, cuando estaba bajo el cuidado de su madrina de 31 años. La mujer fue detenida e imputada por "homicidio culposo" y el perro quedó a cargo del área de Zoonosis municipal.

La víctima era de nacionalidad argentina.
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El niño había quedado bajo el resguardo de su madrina luego de que sus padres salieran con otro de sus hijos, de acuerdo al parte policial.

La mujer imputada, identificada como Yolanda Mercado por el diario local Primer Plano Online, abandonó el domicilio para llevar a su hija a clase de patín y dejó solo a su ahijado cuando el pitbull ingresó al hogar por un ventiluz, según consignó el medio mencionado.

La fiscal Carina Saucedo, titular de UFI N°2 de Morón, dispuso la aprehensión de la madrina, quien será trasladada este domingo a sede fiscal, donde se definirá cómo continúa su situación procesal. Mientras que la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo del menor a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El ataque tuvo lugar este sábado. Yolanda ingresó a la vivienda y encontró a su ahijado ensangrentado y con el animal todavía mordiéndolo. Cuando llegó la Policía, la mujer continuaba en estado de shock. Al arribar la ambulancia, el personal médico constató que el nene había fallecido.

La opinión veterinaria sobre los ataques de pitbulls

Tras la muerte de un nene de tres años por el ataque de un pitbull en Córdoba, el veterinario Juan Enrique Romero (MN 3010) señaló que los ataques de pitbull son "cuestión de causalidad, no casualidad" y explicó en C5N: "De la misma manera que un auto puede transformarse en un arma, un perro puede transformarse en un arma cuando quien lo tiene no sabe lo que tiene".

"Un chico de tres años está a la altura del perro, por eso los niños son los más mordidos", señaló Romero y remarcó: "Esto se puede evitar con tutoría responsable".

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