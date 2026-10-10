10 de octubre de 2026 Inicio
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Ola de inseguridad en Lanús: robos violentos, ataque a un agente municipal y un crimen que llega a juicio

Distintos episodios delictivos sacudieron a Lanús Oeste y Remedios de Escalada, desde violentos asaltos a familias y robos a plena luz del día, hasta el ataque a un agente municipal frente a una sede de control y la elevación a juicio por un trágico homicidio.

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Un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su moto.

Un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su moto.

Una alarmante ola de inseguridad sacude a distintas localidades del partido de Lanús, registrando un preocupante avance de la delincuencia en las calles. En los últimos días, los episodios han ido desde violentos robos bajo la modalidad "piraña" contra familias y sustracciones de vehículos a plena luz del día en Remedios de Escalada, hasta el insólito robo de la moto de un agente municipal en la propia puerta de la sede de Seguridad Ciudadana en Lanús Oeste. El escenario se complementa con el avance en la Justicia del trágico crimen de un mecánico engañado mediante una falsa venta por redes sociales en Villa Diamante, configurando un mapa delictivo complejo que mantiene en constante alerta a los vecinos del distrito.

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Robo frente a la base de Seguridad Ciudadana en Lanús Oeste

Un hecho que evidencia la situación de vulnerabilidad en el distrito ocurrió cuando un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su motocicleta al finalizar su jornada de guardia, alrededor de las 6 de la mañana.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones de la propia base municipal, ubicada debajo del Puente Arenas, en la intersección de la avenida Raúl Alfonsín y Quito, en Lanús Oeste. El trabajador descubrió la sustracción del vehículo justo al retirarse de la dependencia destinada a la prevención del delito.

Un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su moto hoy, alrededor de las 6 de la mañana, al finalizar su jornada de guardia.

Un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su moto hoy, alrededor de las 6 de la mañana, al finalizar su jornada de guardia.

Robo piraña a una familia en Remedios de Escalada

La escalada delictiva también golpea con fuerza a la localidad de Remedios de Escalada. En las últimas horas, una familia fue abordada por un grupo de delincuentes en una violenta maniobra bajo la modalidad "piraña".

Todo ocurrió cerca de las 17.30 cuando un hombre se dirigía a buscar a la hija acompañado por su otro hijo. Cuando se preparaban para salir en la SUV importada, tres sujetos que llegaron a pie por la calle 1 de Mayo se lanzaron a la carrera y rodearon la camioneta.

El ataque coordinado tomó por sorpresa a las víctimas en la vía pública, quienes fueron acorraladas y despojadas de sus pertenencias en pocos segundos antes de que los asaltantes escaparan de la zona.

Sustracción de un vehículo a plena luz del día

También en Remedios de Escalada, sobre la calle Almeyra al 2900, se registró el robo de un automóvil a plena luz del día. El hecho puso en evidencia la audacia con la que operan los delincuentes en la zona residencial, actuando a cara descubierta y en horarios de alto tránsito vecinal sin temor a la presencia policial.

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Engaño por redes sociales y crimen en Villa Diamante

En el ámbito judicial, la Justicia de Garantías de Lanús dispuso llevar a juicio a Daniela R.P., una joven de 27 años acusada de pactar una falsa compraventa por redes sociales para emboscar y asesinar a un hombre.

La víctima fue Alexis Cusumano, un mecánico de 48 años proveniente de Rosario, quien viajó hasta Lanús junto a un amigo para entregar un producto acordado previamente por plataformas digitales. La cita se pactó en la esquina de Talcahuano y Darragueira, en la localidad de Villa Diamante, donde fueron abordados por delincuentes armados.

En medio del asalto, Cusumano recibió un disparo en el tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde falleció días después. La causa fue investigada por la DDI Avellaneda-Lanús y la UFI N°5 a cargo del fiscal Martín Rodríguez, caratulada como homicidio en ocasión de robo.

Los dos detenidos por el crimen del mecánico en Villa Diamante.

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