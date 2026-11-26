Santiago del Estero y el campo: récord exportador y liderazgo en el norte argentino Sin contar con recursos como petróleo, gas o minería, la provincia registró el mayor valor de ventas externas de la última década y se ubicó en el noveno puesto del ranking nacional. Por Agregar C5N en









El campo es el principal motor de las exportaciones de Santiago del Estero. La provincia alcanzó en 2025 un récord histórico de US$ 1.513 millones en ventas al exterior, la cifra más alta de los últimos diez años. El desempeño la ubicó en el noveno lugar del ranking nacional y consolidó su liderazgo en el Noroeste Argentino (NOA).

El peso del complejo agrícola explica buena parte de ese resultado. Los envíos de maíz, soja y trigo encabezan las exportaciones santiagueñas, acompañados por otros cultivos como sorgo y alfalfa. Una matriz productiva que tiene en la actividad agropecuaria su principal fuente de inserción en los mercados internacionales.

Junto con los granos, la provincia sostiene otras cadenas productivas con presencia en el comercio exterior. El complejo algodonero conserva un rol estratégico, al que se suman las exportaciones de lana, alfombras y tapices. También ganan participación las ventas de carne bovina, cueros en bruto, miel y derivados apícolas.

La oferta exportadora se completa con productos de los sectores caprino y forestal, que amplían el mapa de actividades con presencia internacional. El récord de 2025 vuelve a poner en primer plano el peso del campo en la economía santiagueña y su lugar dentro del comercio exterior del norte argentino.