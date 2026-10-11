Costa Atlántica: apareció el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita Oscar Barbero, de 64 años, fue hallado muerto en una playa de Las Toninas tras desaparecer el 21 de septiembre mientras navegaba en kayak. El cuerpo fue identificado por su hija gracias a un llavero de Racing Club y de la Virgen de Luján. Sigue la búsqueda de Félix Mendieta, el otro hombre perdido en el mar. Por Agregar C5N en









Hallaron muerto a Oscar Barbero en Las Toninas, sigue la búsqueda de su compañero.

Oscar Barbero, de 64 años, fue hallado muerto en una playa de Las Toninas tras más de 20 días de búsqueda. Su hija lo reconoció por la vestimenta y pertenencias, tenía un llavero de Racing Club y la Virgen de Luján. La Justicia ordenó la autopsia del cuerpo y continúa la búsqueda por parte de Prefectura Naval Argentina de Félix Mendieta, el otro kayakista desaparecido en Santa Teresita.

Este domingo 11 de octubre se conoció de manera oficial la identidad del cuerpo hallado en Las Toninas: la hija de Oscar Barbero lo reconoció por la vestimenta y los objetos personales encontrados junto al cadáver. El hallazgo había ocurrido el sábado por la mañana, cerca de la calle 4 y la playa, en un operativo que contó con la participación de la Policía, Prefectura Naval y Defensa Civil.

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la UFID N.º 1 de Mar del Tuyú, quien ordenó pericias y una autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre las pertenencias recuperadas de Barbero, se encontró un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola, lo que permitió a su hija reconocer el cuerpo.

La búsqueda continúa por parte de Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas para dar con el paradero de Mendieta y en paralelo la investigación judicial avanza para determinar qué ocurrió durante la travesía y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición de ambos hombres.

Barbero había desaparecido el 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos navegaban en kayak frente a Santa Teresita.

Quiénes eran los dos kayakistas desaparecidos en el mar en Santa Teresita Oscar Barbero y Félix Mendieta ingresaron al océano en la mañana del lunes 21 de septiembre y no pudieron regresar a la costa. Uno de ellos llevaba un kayak Karku de color verde, y el otro con una embarcación Escualo color turquesa. Los hombres entraron al agua alrededor de las 10 y minutos después lograron comunicarse con Prefectura para alertar que no podían volver a la costa. Desde ese entonces, los dos hombres de 43 y 64 años fueron intensamente buscados y se desplegó un amplio operativo de búsqueda para localizarlos. Un video grabado por un vecino que mostraría a los kayakistas desparecidos en el momento en el que se adentran en el mar.