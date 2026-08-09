9 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia en Córdoba: un pitbull mató a un nene de tres años

El niño se encontraba con su padre en el barrio Suárez de la capital provincial y el perro era de un vecino. Tanto la Policía como la Justicia distritales llevan adelante una investigación para determinar responsabilidades.

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Un pitbull mató a un nene de tres años en Córdoba.

Un pitbull mató a un nene de tres años en Córdoba.

Un niño de tres años fue atacado por un pitbull, que pertenecía a un vecino, en el barrio Suárez de la ciudad de Córdoba y fue trasladado con heridas en el rostro y el cuello a la Clínica Vélez Sarsfield donde constataron su fallecimiento. Al cierre de esta nota se está investigando las circunstancias en que sucedió el ataque para determinar responsabilidades.

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El hecho tuvo lugar este domingo y, según el testimonio del padre de la víctima ante las autoridades, la agresión se produjo cuando se encontraba con su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María. Por lo que la víctima estaba a metros de su tutor responsable.

El veterinario Juan Enrique Romero (MN 3010) señaló que los ataques de pitbull son "cuestión de causalidad, no casualidad" y explicó en C5N: "De la misma manera que un auto puede transformarse en un arma, un perro puede transformarse en un arma cuando quien lo tiene no sabe lo que tiene".

"Un chico de tres años está a la altura del perro, por eso los niños son los más mordidos", señaló Romero y remarcó: "Esto se puede evitar con tutoría responsable".

Tanto la Policía de Córdoba como la Justicia trabajan para establecer qué sucedió, a quién le corresponde hacerse cargo de la situación y bajo qué carátula.

Ataques recientes de perros a niños menores de 10 años

En mayo, una niña de 4 años había perdido la vida tras el ataque de un perro de raza mestiza en la ciudad de Cosquín. Al igual que el caso actual, la menor falleció producto de graves heridas en la zona del cuello. O, según la autopsia, por "un shock hipovolémico derivado de una herida contusa penetrante en el cuello, con ruptura de carótida izquierda".

En junio, una niña de 6 años fue atacada por un pitbull en el barrio San Roque. Como consecuencia de las lesiones, debió ser atendida en el Hospital de Niños, donde recibió alrededor de 20 puntos de sutura y fue sometida a injertos de piel.

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