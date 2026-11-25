Keila Daiana Da Costa se encontraba en la localidad de Ubatuba con su novio circulando en moto, cuando la crecida del río Indaiá los tomó por sorpresa y los arrastró con fuerza. Su novio murió.

Buscan desesperadamente a Keila Daiana Da Costa, una joven argentina de 24 años que desapareció en Ubatuba, Brasil. Encontraron muerto a su novio, luego de que ambos fueran sorprendidos por una crecida del río Indaiá el domingo.

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Equipos de rescate de Brasil despliegan desde las primeras horas de este miércoles 25 de noviembre un intenso rastrillaje por agua y aire en la costa norte de São Paulo para dar con el paradero de Keila Daiana Da Costa tras el temporal del domingo.

Keila se había mudado a Ubatuba hace dos años siguiendo los pasos de su hermano Santiago, quien vive en esa ciudad hace ya cuatro años, donde trabajaba en una pizzería junto a su novio.

Según reconstruyeron los reportes policiales publicados en G1 Globo, Keila volvía su trabajo junto a su pareja, Enzo Antônio (30). La principal hipótesis indica que intentaron cruzar un puente bajo la tormenta y fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente, que horas más tarde también arrastró el vehículo hacia el interior del cauce. El cuerpo del hombre fue encontrado el lunes en la zona del barrio Casanga.

Tras suspender las tareas durante las noches del lunes y del martes por falta de visibilidad, los rescatistas retomaron la búsqueda este miércoles por la mañana en medio de un escenario complejo considerando que un leve descenso en el nivel del río Indaiá facilita la navegación de las lanchas, los socorristas advirtieron que el agua permanece muy turbia y cargada de vegetación y sedimentos. Además, el pronóstico de nuevas lluvias constituye una amenaza por el hecho de que podría complicar el avance de la jornada.

De acuerdo con las autoridades, del operativo participan efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos (GBMar) y del 11.º Grupo de Bomberos de São Paulo, equipados con motos acuáticas, embarcaciones livianas y drones de reconocimiento aéreo.

El fenómeno meteorológico que produjo la desaparición de la joven fue prácticamente inusual a pesar de tratarse de una zona en la que llueve habitualmente. De acuerdo con el informe oficial del Ayuntamiento de Ubatuba, cayeron cerca de 172 milímetros de agua en apenas tres horas, un volumen que saturó los desagües y desbordó de inmediato los ríos y arroyos de la región.

El relato de un testigo fue clave: según consta en el acta policial, un vecino de las inmediaciones escuchó los pedidos de auxilio de la pareja en medio del temporal, pero no pudo acercarse a socorrerlos debido a la violencia de la corriente y la altura que había alcanzado el agua.