Juicio por la desaparición de Loan Peña: se reanudan las audiencias con más testimonios Se espera que siete testigos presenten ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Corrientes: se trata de cuatro policías y otras tres personas que participaron de la búsqueda. Por Agregar C5N en









Loan desapareció en junio de 2024.

Este miércoles se llevará adelante una nueva jornada de audiencias en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024. Se trata de la reanudación del juicio con siete declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal correntino. La jornada estará centrada en el relato de efectivos policiales y civiles que participaron de los primeros rastrillajes.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, a partir de las 8:30 prestarán declaración cuatro integrantes de la fuerza de seguridad: la comisario Viviana Fernández, el efectivo Fernando Fernández Gauna, el auxiliar José Rosales y la aspirante María Laura Silva. Además, fueron citados a declarar los testigos Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena.

El cronograma del debate continuará este jueves, también desde las 8:30, con otros seis testimonios de peso. Entre los convocados sobresale el abogado José Fernández Codazzi, una figura clave en la trama del expediente tras haber sido señalado por su exdefendida, Laudelina Peña, de haberla inducido a instalar la falsa versión de que el niño había muerto atropellado en un accidente vial.

Desaparición de Loan Peña: quiénes son los imputados El proceso oral juzga en paralelo dos tramos de responsabilidades en torno a la desaparición del pequeño, visto por última vez en un naranjal luego de compartir un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina.

Por la sustracción y ocultamiento del menor están imputados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel; la tía del niño, Laudelina Peña, junto a su marido Antonio Bernardino Benítez; y el matrimonio conformado por Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Por el presunto desvío de la investigación y delitos conexos llegan a juicio por encubrimiento, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.