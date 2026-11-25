Tanto Flavio Gliemmo como Santiago Irisarri explicaron que "Felicitas hizo dos maniobras evasivas, ella no tuvo intención de matar o de causar a un daño a una tercera persona". Mientras que la Fiscalía pidió 11 años de prisión y la inhabilitación para conducir por 21 años.

C ontinúa el juicio contra Felicitas Alvitte, conocida como "La Toretto", por la muerte de Walter Armand en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata. Ahora la defensa, integrada por los abogados Flavio Gliemmo como Santiago Irisarri , pidieron la pena mínima y una inhabilitación para conducir entre 5 a 10 años.

En un nuevo día de audiencias ambas partes analizaron lo ocurrido en abril de 2024 y detallaron los pedidos de pena para Alvite y su amiga Valentina Velázquez, la segunda imputada en la causa. La periodista Lucila Entin viajó a La Plata para poder informar sobre el avance del juicio para la pantalla de C5N .

Durante la presentación de la defensa, el abogado Santiago Irisarri sostuvo que no se pudo probar la existencia de una picada ni de una prueba de destreza al volante . Para respaldar esa postura, hizo referencia al testimonio de un perito especialista en accidentología, quien cuenta con más de 1.200 pericias realizadas.

“Entendemos que no existe este delito de dolo eventual. Solicitamos que se aplique la figura del artículo 84 bis, que es homicidio culposo, de manera tal que somos muy optimistas de que el tribunal falle en ese sentido ”, expresó.

De acuerdo con el planteo de la defensa, la pena debería ubicarse entre los 2 y los 5 años de prisión, además de una inhabilitación para conducir de entre 5 y 10 años. Esta postura contrasta con el pedido de la fiscalía, que había reclamado una condena de 11 años de prisión y 21 años de inhabilitación para manejar.

Irisarri también sostuvo que una pericia realizada por un docente universitario con 16 años de experiencia determinó que Alvite realizó dos maniobras evasivas. Según el abogado, esto demostraría que su defendida no tuvo intención de matar ni de provocar daños a terceros.

La respuesta de Fernando Burlando

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de la familia de Walter Armand, cuestionó los argumentos presentados por la defensa y sostuvo que no se logró desvirtuar la responsabilidad de Alvite.

“De todo lo que se dijo no se argumentó nada, no se probó”, afirmó el letrado, quien hizo hincapié en las infracciones de tránsito que, según su exposición, cometió la acusada.

En ese sentido, mencionó el presunto paso de al menos siete semáforos en rojo y el exceso de velocidad. También sostuvo que Alvite actuó con indiferencia frente al posible resultado de sus acciones.

La querella mantuvo su postura de que el hecho debe encuadrarse como un homicidio simple y reclamó una pena de 11 años de prisión, además del doble de ese tiempo de inhabilitación para conducir.

“Nada va a dejar conforme a la familia. Walter no regresa”, expresó Burlando al referirse al reclamo de los familiares de la víctima.

Cómo fue el choque en el que murió Walter Armand

El siniestro ocurrió la madrugada del 12 de abril de 2024 en la intersección platense de 13 y 532, cuando el automóvil conducido por Alvite embistió violentamente la moto de Walter Armand, un músico de 36 años que falleció producto del impacto. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de monitoreo urbano.

Para la acusación, Alvite circulaba a velocidad excesiva mientras corría una picada junto a Velázquez por las calles de la capital bonaerense. Como sustento de esa hipótesis se incorporaron filmaciones municipales y la pericia mecánica oficial del ingeniero Andrés Raggio, quien calculó que el vehículo de la joven transitaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de la colisión, además de constatar que había cruzado semáforos en rojo durante el trayecto previo.

Por el contrario, la estrategia defensiva sostuvo que Alvite no participaba de una carrera ilegal, sino que simplemente seguía el auto de su amiga porque Velázquez conocía mejor el recorrido de la ciudad. En respaldo de esa postura declararon allegados a la imputada, incluido un exnovio que le enseñó a conducir y que la definió ante el tribunal como una conductora inexperta. Con toda la prueba ya sobre la mesa, las partes buscarán desde este martes inclinar la balanza del tribunal antes de la sentencia definitiva.