Captaron infraganti a una "viuda negra" mientras preparaba la droga para dormir a su víctima Una cámara oculta permitió desbaratar a una peligrosa organización que captaba hombres por aplicaciones de citas. La jefa de la banda dirigía los golpes desde el penal de Los Hornos, donde cumple condena por matar a una víctima con una sobredosis. Hay cinco detenidos tras seis allanamientos. Por Agregar C5N en









La viuda negra de 20 años fue detenida tras ser captada infraganti preparando la droga para dormir a su víctima. La viuda negra de 20 años fue detenida tras ser captada infraganti preparando la droga para dormir a su víctima.

Una cámara de seguridad oculta en el baño de una vivienda fue la pieza clave que permitió desarticular a una banda de "viudas negras" que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las imágenes registraron el momento exacto en que una joven de 20 años, que se hacía llamar "Camila", preparaba la droga antes de mezclarla en la bebida de un hombre al que había contactado a través de una aplicación de citas.

El episodio ocurrió a mediados de septiembre, pero salió a la luz tras el avance de la investigación judicial que culminó con seis allanamientos —la mayoría en la zona de la Villa Zavaleta— y la detención de cinco integrantes de la organización, entre hombres y mujeres, informó el periodista Leo García en De Una (C5N)

En la secuencia grabada, se observa cómo la joven, tras ofrecerle unos tragos al dueño de casa, ingresa al baño sin saber que estaba siendo filmada y manipula la sustancia sedante. Luego regresó, adulteró la bebida y esperó a que hiciera efecto. Una vez que la víctima quedó dormida, utilizó su teléfono celular para darle aviso a sus cómplices y franquearles el ingreso a la vivienda.

Sin embargo, el plan de los delincuentes sufrió un giro violento cuando necesitaron acceder al dinero del damnificado. Dos hombres entraron al domicilio y despertaron a la víctima a las trompadas. Si bien los asaltantes advirtieron la presencia de cámaras en los distintos ambientes de la casa e intentaron esconderse para no ser identificados, nunca detectaron el dispositivo oculto en el baño, cuyo material fue aportado por el denunciante a la Justicia.

Cómo operaba la banda La investigación determinó que la organización funcionaba bajo una estructura mixta y con roles definidos: las mujeres actuaban como "carnada" mediante perfiles con nombres de fantasía e imágenes falsas en aplicaciones de citas y oferta de prostitución, mientras que los hombres ejecutaban la irrupción y el robo.

A partir del rastreo de las comunicaciones, los detectives descubrieron que la líder de la banda daba las órdenes desde el penal de Los Hornos. Se trata de una mujer que ya cumplía condena por homicidio tras un ataque previo bajo la misma modalidad en la localidad de Moreno, donde una víctima nunca despertó debido a la dosis suministrada. Precisamente por ese antecedente, desde la cárcel bajaba directivas estrictas sobre la cantidad de droga que debían usar para sedar a los hombres sin provocarles la muerte. Los investigadores también detectaron un cambio en la modalidad delictiva: a diferencia de años anteriores, cuando las bandas se limitaban a desvalijar las viviendas mientras el dueño dormía, ahora necesitan despertar a la víctima a golpes. El motivo es el avance de las billeteras virtuales y cuentas bancarias, ya que requieren obligar al damnificado a desbloquear su teléfono celular mediante reconocimiento facial, huella digital o claves personales para vaciar sus cuentas en el momento. Si bien la grabación resultó determinante como prueba para identificar a la acusada de 20 años y desbaratar toda la red criminal, la cámara oculta dentro de un baño se trata de una práctica cuestionada legalmente por invadir la intimidad.