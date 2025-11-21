21 de noviembre de 2025 Inicio
Un patrullero que circulaba a toda velocidad atropelló a una nena de 9 años en Neuquén: está grave

La niña circulaba en bicicleta y producto del impacto sufrió tres paros cardíacos. Debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Una nena fue atropellada por un patrullero en Neuquén.

Una niña de 9 años permanece internada en estado crítico luego de ser atropellada por un patrullero de la Policía de Neuquén que circulaba a gran velocidad y sin sirenas en Plottier.

El impacto dejó a la nena inconsciente, con convulsiones y lesiones de extrema gravedad. Parte del episodio quedó registrado por una cámara de seguridad privada, que muestra al patrullero avanzando velozmente y levantando una densa nube de polvo, sin señales acústicas de emergencia.

La víctima fue asistida en un primer momento por vecinos y por su madre, Paola Beatriz Marifil. En el lugar también se vio a la oficial que conducía el patrullero, arrodillada y en estado de shock junto a la niña. Testigos aseguraron que no se separó de la menor mientras esperaba la asistencia médica.

Tras ser derivada primero al hospital de Plottier y luego al Castro Rendón, la niña ingresó a terapia intensiva pediátrica con politraumatismos severos, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

La madre de la nena contó que su hija sufrió más de tres paros cardíacos y debió ser sometida a una compleja cirugía neurológica que se extendió por casi nueve horas. La intervención incluyó descompresión craneal, reparación de múltiples fracturas y la estabilización de lesiones en pulmones, hígado y riñones, en el marco de un cuadro de falla multiorgánica. “Ahora solo su cuerpo puede sanar. Sigue en riesgo”, expresó a LM Cipolletti.

El jueves por la tarde, vecinos, familiares y amigos se movilizaron frente a la Comisaría 46 y a la Escuela 234 para reclamar justicia y exigir medidas urgentes de seguridad vial.

