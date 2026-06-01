1 de junio de 2026 Inicio
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Un reconocido cantante de cumbia murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

El hecho ocurrió este domingo en el kilómetro 141, a la altura de Sauce Viejo. La combi que manejaba el músico se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, altamente inflamable.

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La combi que conducía Elías Morel impactó desde atrás al camión cisterna en la autopista Rosario-Santa Fe.

La combi que conducía Elías Morel impactó desde atrás al camión cisterna en la autopista Rosario-Santa Fe.

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Un trágico accidente ocurrió durante la mañana del domingo sobre la autopista Rosario-Santa Fe, donde se vieron involucrados una combi y un camión cisterna cargado con gas. El conductor del vehículo de menor tamaño era Elías Morel, reconocido cantante y líder de una banda de cumbia santafesina.

Las obras se llevarán a cabo entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo
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El hecho se produjo en el kilómetro 141,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, unos 500 metros al norte de la cabina de peaje. Por causas que todavía son materia de investigación, la furgoneta se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, altamente inflamable.

Apenas ocurrido, los operarios del peaje se comunicaron con la Guardia Provincial, que cortó el tránsito vehicular en ambos sentidos ante el potencial peligro que representa una explosión y desviaron la circulación por la ruta nacional 11, donde también se desplegaron efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

La víctima falleció en el lugar, y su cuerpo pudo ser extraído del habitáculo por bomberos y médicos del SIES 107.

Ante el peligro de fuga de gas, los bomberos zapadores policiales llegaron desde el destacamento de la ciudad de Santo Tomé y activaron de inmediato el protocolo correspondiente. Mientras tanto, el operativo sobre la autopista dispuso que el tránsito con destino al norte, hacia la ciudad de Santa Fe, fuera desviado a la altura de Coronda, mientras que los vehículos que circulaban hacia el sur fueron derivados a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Sauce Viejo.

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Quién era Elías Morel, el cantante de cumbia fallecido en un accidente de tránsito en Santa Fe

Elías Morel cumbia santafesina accidente Santa Fe 31 mayo 2026
Elías Morel, líder de El Sabor de la Cumbia.

Elías Morel, líder de El Sabor de la Cumbia.

Elías Morel, de 48 años, era la voz principal de El Sabor de la Cumbia, una banda de cumbia santafesina que realizaba presentaciones en distintos escenarios de la provincia y de toda la región. Estaba casado y tenía dos hijas de 11 y 7 años.

El cantante era una figura reconocida dentro del ambiente por lo que, tras conocerse la noticia, colegas y referentes del género expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

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