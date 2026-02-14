Un médico reveló cuál es la peor posición para dormir: genera dolor de espalda La recomendación médica invita a revisar hábitos cotidianos que impactan directamente en el bienestar diario. Por + Seguir en







Evitá esta postura para no tener dolores de espalda y contracturas

Los expertos destacan que cambiar de postura puede llevar tiempo, pero ajustar la forma de dormir puede reducir dolores y mejorar notablemente la calidad del descanso.

Dormir boca abajo puede generar presión en la columna y provocar o agravar dolores de espalda y cuello debido a la postura forzada del cuerpo.

Especialistas recomiendan dormir de costado y colocar una almohada entre las piernas para mantener la alineación correcta de la columna y mejorar el descanso.

Dormir boca arriba también es beneficioso si se coloca un apoyo bajo las rodillas, aunque no es aconsejable para embarazadas ni para personas con problemas respiratorios. Dormir bien no solo depende de la cantidad de horas de descanso, sino también de la postura adoptada durante la noche. Un reconocido profesional de la salud advirtió recientemente que una posición muy común al dormir podría estar detrás de dolores de espalda y molestias musculares que muchas personas padecen al despertar sin relacionarlo con sus hábitos nocturnos.

El doctor Darien Sutton, médico de urgencias y colaborador de 'ABC News' explicó que ciertas posturas generan una presión excesiva sobre la columna y los músculos, provocando tensiones acumuladas que, con el tiempo, pueden convertirse en problemas crónicos. La advertencia despertó interés entre pacientes que buscan mejorar su calidad de sueño y evitar dolores persistentes

Cuál es la posición que genera más dolor para dormir según un médico mujer durmiendo boca abajo cama dormir sueño Aunque muchas personas descansan boca abajo, especialistas advierten que esta postura no resulta conveniente para quienes padecen dolores de espalda. El doctor Raymond J. Hah, profesor asociado de cirugía ortopédica clínica, explica que dormir en esa posición elimina la curvatura natural de la columna, generando presión adicional en músculos y articulaciones. Además, obliga a mantener el cuello girado hacia un costado, lo que incrementa las molestias en la zona cervical y la parte superior de la espalda.

El propio Sutton reconoció que solía dormir así, aunque ahora desaconseja ese hábito. Según señaló, esta postura comprime el pecho y mantiene el rostro presionado contra la almohada, algo que incluso puede influir en la apariencia facial al despertar.

En contrapartida, dormir de costado resulta más saludable, especialmente si se coloca una almohada entre las rodillas para mantener alineada la columna y evitar que la cadera se desplace hacia adelante. Sutton sostiene que, aunque cuesta al principio, con práctica es posible acostumbrarse.