Horóscopo de hoy, viernes 1 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 1 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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(21 de marzo al 20 de abril)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tranquilas las cosas del corazón. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. Cerrará negociaciones con éxito. Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Volverá a ilusionarse con el trabajo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Importante desestabilización económica. Evite los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Salud igual que en días pasados.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La palabra clave en esta jornada es inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tiranteces en sus relaciones habituales. Día algo movido en lo económico. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.