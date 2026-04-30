30 de abril de 2026 Inicio
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Doble fin de semana largo por los feriados de mayo: ¿cuántos quedan en el 2026?

Conocer estas fechas con precisión no solo ayuda a combatir la rutina, sino que es la clave para organizar viajes y actividades.

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El quinto mes del año nos trae buenas noticias: Habrá dos Feriados en todo el país

El quinto mes del año nos trae buenas noticias: Habrá dos Feriados en todo el país

  • El viernes 1 y el lunes 25 garantizan dos bloques de tres días de descanso total.

  • El 17 de junio cae martes y es trasladable, mientras que el 20 del mismo mes cae sábado y es inamovible.

  • En julio, al feriado del jueves 9 se le suma el viernes 10 como día no laborable, permitiendo un descanso de cuatro días.

  • Al feriado religioso del martes 8 de diciembre se le suma el lunes 7 como día no laborable, generando otro bloque de cuatro días.

  • Finalmente, el 25 de diciembre permitirá cerrar el año con un último fin de semana largo de tres días.

Conocé cómo funcionarán los servicios durante este feriado.
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Con el inicio de mayo de 2026, el calendario argentino entra en una de las etapas más esperadas para los amantes de las escapadas. El "doble combo" de este mes, con sus Feriados estratégicamente ubicados, marca el ritmo de un año que ha sido generoso en cuanto a pausas laborales. Sin embargo, una vez que pasen estos días de descanso, surge una pregunta: ¿qué queda en el horizonte para el resto del año?

La distribución de los Feriados nacionales para el segundo semestre de este 2026 guarda algunas sorpresas y configuraciones interesantes que conviene conocer de antemano. Entre Feriados inamovibles, traslados por ley y los siempre bienvenidos puentes turísticos, el cronograma oficial todavía tiene varias cartas bajo la manga para fomentar el turismo interno.

Qué feriados con fin de semana largo quedan en 2026

feriado

Gracias a que el 1 de mayo cae viernes y el 25 de mayo es lunes, el calendario ofrece dos fines de semana largos de tres días con muy poca distancia entre sí. Esta configuración permite organizar pequeñas vacaciones o descansos reparadores antes de encarar el invierno.

Sin embargo, el esquema para el resto del año cuenta con otros Feriados a nivel nacional, los cuales al ser inamovibles, generan un freno obligatorio en todo el país:

  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Belgrano.
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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