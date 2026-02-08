8 de febrero de 2026 Inicio
Tenía dolores de espalda muy fuertes y el diagnóstico llegó por el lado de algo impensado: qué era

El caso generó interés porque demuestra cómo síntomas habituales pueden ocultar condiciones menos conocidas pero igual de graves.

  • A los 20 años, la joven comenzó a sufrir dolores de espalda cada vez más intensos que terminaron afectando su movilidad y su vida cotidiana.
  • Una resonancia mostró acumulación de pus entre vértebras que presionaba la médula espinal, situación que obligó a una cirugía urgente.
  • Los estudios médicos detectaron una infección bacteriana que se propagó por la sangre y provocó una grave complicación en la columna.
  • La posible causa fue un piercing en la nariz que se infectó tras una perforación que produjo sangrado e inflamación.

Un cuadro de dolor de espalda intenso llevó a un paciente a buscar atención médica sin imaginar que detrás del malestar se escondía un diagnóstico completamente inesperado. Lo que comenzó como una molestia física aparentemente común terminó convirtiéndose en un caso que sorprendió incluso a los profesionales de la salud por el origen del problema.

Los especialistas realizaron distintos estudios para determinar la causa del dolor, ya que los síntomas persistían y afectaban la rutina diaria del paciente. A medida que avanzaban los exámenes, los médicos comenzaron a detectar señales que apuntaban a una situación poco frecuente, lo que obligó a profundizar la investigación clínica.

Qué le sucedía a la joven que tenía un dolor constante en la espalda

Médicos

Con solo 20 años, una joven tuvo que atravesar lo que recuerda como el momento más duro de su vida cuando comenzaron fuertes dolores de espalda que le impedían realizar sus actividades cotidianas. Intentó continuar trabajando con ayuda de medicamentos, pero el malestar fue aumentando y, con el paso de los días, empezó a sentirse cada vez más débil hasta perder la movilidad de las piernas y luego del resto del cuerpo.

Con el tiempo, el dolor se volvió tan intenso que necesitó analgésicos fuertes, aunque estos le generaron efectos secundarios y debieron suspenderse. Finalmente, una resonancia magnética reveló la presencia de una gran acumulación de pus entre vértebras que comprimía la médula espinal, por lo que fue sometida a una cirugía de urgencia para drenar la infección.

Al ser atendida por especialistas, un neurocirujano le explicó que una infección causada por la bacteria Staphylococcus aureus había ingresado a su organismo y se había diseminado a través de la sangre. Durante la consulta, el médico le preguntó si había sufrido alguna herida en la nariz, momento en el que la joven recordó haberse colocado recientemente un piercing que, a diferencia de otras veces, le provocó sangrado, inflamación y enrojecimiento, síntomas que inicialmente no consideró graves y trató por su cuenta.

Los especialistas explicaron que, aunque es poco frecuente, una perforación puede convertirse en puerta de entrada para bacterias que luego generen complicaciones severas si alcanzan el torrente sanguíneo.

