Este es el sencillo ejercicio físico para proteger las rodillas y evitar dolores fuertes

Un movimiento básico, avalado por estudios científicos, refuerza la postura, mejora la movilidad y ayuda a sostener la autonomía a medida que avanzan los años.

Un ejercicio simple que refuerza estabilidad y autonomía física.

  • Las sentadillas son recomendadas por fisioterapeutas como el ejercicio más eficaz para cuidar la articulación de la rodilla después de los 50 años.
  • Más del 85% de las personas mayores de 70 años presenta artrosis en alguna articulación, con alta incidencia en miembros inferiores.
  • Estudios científicos comprobaron mejoras en fuerza, equilibrio y movilidad tras 12 semanas de práctica regular.
  • Una rutina diaria breve que incluya este movimiento puede reducir hasta un 70% la pérdida de capacidades funcionales en adultos mayores.

El cuidado de las rodillas se volvió un eje central de la salud física en la adultez. Con el paso de los años, el desgaste articular se manifiesta de manera progresiva y suele generar limitaciones en actividades básicas. En ese escenario, la prevención aparece como la herramienta más efectiva para sostener la movilidad y la autonomía.

Aunque caminar o andar en bicicleta suelen asociarse a hábitos saludables, especialistas en medicina deportiva señalan que existe un movimiento más completo para preservar la estructura de la rodilla. Se trata de un gesto funcional que replica acciones diarias y que activa, de forma coordinada, múltiples grupos musculares.

La aparición de patologías como la artrosis suele darse alrededor de los 50 años, aunque el proceso de deterioro puede comenzar incluso antes de los 40. De acuerdo con datos internacionales, la prevalencia de esta afección aumenta con la edad y se proyecta un crecimiento sostenido debido al envejecimiento poblacional.

SENTADILLAS
La práctica regular de sentadillas fortalece músculos clave y mejora la salud articular en la adultez.

Cuál es el ejercicio perfecto para proteger a las rodillas

Las sentadillas se consolidaron como la principal recomendación de fisioterapeutas y entrenadores especializados en adultos mayores, ya que fortalecen de manera conjunta cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y core, músculos esenciales para la estabilidad y el sostén de la articulación.

Especialistas en acondicionamiento físico señalan que este movimiento reproduce acciones cotidianas como sentarse, levantarse o subir a un vehículo, por lo que su correcta ejecución incide directamente en la funcionalidad diaria y en el mantenimiento de la autonomía con el paso del tiempo.

La evidencia científica respalda estos beneficios. Un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research realizado durante 12 semanas mostró mejoras en fuerza muscular, equilibrio y movilidad funcional, además de una menor incidencia de lesiones. Investigaciones publicadas en Frontiers in Sports and Active Living también confirmaron su impacto positivo en la salud metabólica y la longevidad funcional, junto con la estimulación del fluido sinovial, que reduce rigidez e inflamación.

La sentadilla activa múltiples grupos musculares que estabilizan la rodilla y reducen el impacto del desgaste articular.

La técnica adecuada resulta clave para evitar sobrecargas. Mantener la espalda recta, los talones apoyados y la correcta alineación de las rodillas permite adaptar el ejercicio a distintos niveles mediante apoyos como sillas o paredes. Con 2 a 3 series de 10 a 15 repeticiones diarias, este movimiento contribuye a la prevención de osteoporosis, la reducción del riesgo de caídas y una mejor expectativa de vida en adultos mayores.

