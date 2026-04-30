30 de abril de 2026 Inicio
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Cuál es el particular beneficio que tiene tramitar la licencia de conducir por primera vez

La iniciativa ofrece una preparación más accesible para nuevos conductores. Aprender antes de rendir puede mejorar la seguridad y el desempeño.

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Cuál es el particular beneficio que tiene tramitar la licencia de conducir por primera vez
Esta propuesta incorpora una instancia educativa que fortalece la formación.

Esta propuesta incorpora una instancia educativa que fortalece la formación.

  • Aspirantes a obtener su primer carnet en el Valle de Uco podrán acceder a formación vial sin costo antes de rendir el examen oficial.
  • La propuesta busca mejorar la preparación teórica y práctica de nuevos conductores, haciendo más fácil el proceso de obtención del registro.
  • El programa busca reforzar conocimientos sobre normas, señalización y seguridad vial para reducir riesgos en la vía pública.
  • La iniciativa representa una oportunidad relevante para mayores de 18 años que inician el trámite y necesitan capacitación accesible.

Obtener el registro por primera vez en el Valle de Uco, Mendoza, ahora suma una ventaja adicional para quienes comienzan este proceso. En distintos departamentos de la región mendocina se implementó una capacitación gratuita destinada a personas mayores de edad que buscan gestionar su carnet inicial.

José Eduardo Figueroa, abogado.
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Esta medida no solo inetnta acompañar a los futuros conductores durante el trámite, sino también busca fortalecer su preparación antes de enfrentar las evaluaciones requeridas para conseguir la habilitación oficial. La formación previa adquiere especial importancia en un contexto donde la educación vial se vuelve fundamental para prevenir accidentes y fomentar hábitos responsables al volante desde el inicio.

Licencia conducir

Qué beneficio tiene tramitar la licencia de conducir por primera vez

El principal beneficio para quienes inician la gestión de su licencia en esta zona es el acceso a un curso totalmente gratuito, una herramienta que permite reducir costos en comparación con clases particulares y sumar preparación integral. La capacitación ofrece contenidos teóricos y prácticos vinculados a señalización, normas de tránsito y conducción segura, brindando conocimientos esenciales para aprobar el examen y desenvolverse con mayor seguridad en la vía pública.

Las inscripciones comenzaron de manera presencial en el centro de salud 148 de Anchoris, por orden de llegada, mientras que las clases iniciarán el 4 de mayo y se desarrollarán los lunes y miércoles de 16 a 19 en la plaza Brisas. Además de hacer más simple el acceso al carnet, esta propuesta incorpora una instancia educativa que fortalece la formación de nuevos automovilistas, promoviendo conductas responsables y una mejor preparación para circular legalmente.

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