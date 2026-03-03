3 de marzo de 2026 Inicio
Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos responsabilizaron al administrador

El techo del garage del subsuelo del complejo se desplomó y 300 familias debieron ser evacuadas. 65 autos fueron destruidos. Sus habitantes acusaron falta de mantenimiento.

El derrumbe en Parque Patricios no ocasionó víctimas fatales.

Los vecinos del edificio derrumbado este martes en Parque Patricios, que dejó como saldo a unas 500 personas afectadas, manifestaron su malestar contra el administrador del consorcio, a quien responsabilizaron por los problemas de filtraciones y estructura que derivaron en el incidente.

Teresa, una de las habitantes afectadas, habló con el periodista de C5N Adrián Salonia y relató su experiencia. "Acá hay un culpable, se llama Julio Fernández. Si me está viendo, sos vos el culpable. No supervisás nada, no mostrás la factura. Administro un montón de edificios acá y le aviso a todos los vecinos que nadie lo contrate, porque es un inoperante, un irresponsable. Me dijo que esto le podía haber pasado a cualquiera, pero nos pasó a nosotros", expresó.

Otra vecina también apuntó contra el hombre. "Hace cinco años que vivo acá en el barrio, hace cinco años que en el sector dos el señor Julio Fernández nos robó toda la plata. Tengo una denuncia hecha en Defensa del Consumidor donde él dijo que no era el administrador", señaló.

"Somos un fideicomiso, no es administrador. Por eso nos robó. Tuvo el derecho de robarnos toda la plata. Así está, cinco años de no mantenimiento de nuestros edificios, de nuestras cocheras. Él es el responsable y también Constructora Sudamericana (Cosud), que se lava las manos", cerró.

Por qué se derrumbó el edificio en Parque Patricios: qué se sabe y cuáles son las principales hipótesis técnicas

El derrumbe parcial del estacionamiento subterráneo del complejo Estación Buenos Aires, en Mafalda 907, abre una serie de interrogantes técnicos. Para el ingeniero civil Claudio Rissetto, no se trata de un hecho aislado ni imprevisible: “No me llama la atención lo que sucedió porque he visto situaciones similares. Son situaciones repetitivas”, afirmó en declaraciones a C5N.

Rissetto sostuvo que, ante un colapso estructural, no puede descartarse ninguna hipótesis inicial. Enumeró posibles fallas de proyecto, errores de cálculo, deficiencias en la ejecución de la obra, sobrecarga o problemas de mantenimiento. “Cuando uno analiza problemas en la construcción, no hay que descartar ninguna de las posibilidades de entrada”, remarcó.

Uno de los focos que puso sobre la mesa es la combinación de cocheras subterráneas con jardines en la superficie. Según explicó, estos sectores suelen acumular tierra y humedad, lo que favorece filtraciones. En estructuras de hormigón armado, esas filtraciones pueden provocar corrosión en las armaduras de hierro, reduciendo progresivamente su resistencia hasta llegar al colapso.

También advirtió sobre una práctica frecuente: ante las filtraciones, algunos propietarios colocan chapas para desviar el agua que cae sobre los vehículos y así evitar manchas de sales que dañan la pintura. Esa solución, dijo, puede ocultar el problema estructural sin resolverlo. “Enmascaran la situación”, describió.

El especialista señaló que el estacionamiento soporta una carga importante de suelo y tierra. Aunque debería estar dimensionado para ese peso, un defecto constructivo, como recubrimientos de hormigón insuficientes sobre las armaduras, puede acelerar la corrosión del hierro y debilitar la estructura. “El hierro se corroe, reduce la resistencia hasta que llega el colapso”, sintetizó.

Respecto del edificio cuyos cimientos quedaron parcialmente a la vista tras el hundimiento, Rissetto aclaró que podría tratarse de la parte superior de la fundación. No obstante, advirtió que la estructura podría verse comprometida si existe un descalce en la base inferior.

Derrumbe en Parque Patricios: qué dijo el consorcio del edificio

El consorcio del edificio afectado publicó un comunicado en el que informaron que el desmoronamiento se produjo en el sector dos del complejo, donde estuvo trabajando una constructora.

"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que: no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", señalaron.

Luego informaron que en estos momentos se encuentran evaluando lo sucedido para entender qué ocurrió y definir los pasos a seguir. "Apenas contemos con información más precisa, se las estaremos comunicando. Agradecemos la calma y la colaboración de todos en este momento", completaron.

