3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

Son cientos de vecinos los afectados por el colapso de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires. Una segunda edificación fue evacuada de forma preventiva.

Por

El derrumbe desde el aire: las imágenes del dron de C5N.

Cientos de vecinos se vieron fuertemente afectados por el derrumbe de un edificio en Parque Patricios, que forma parte del complejo Estación Buenos Aires. Si bien no se reportaron heridos, hubo evacuados y 65 autos aplastados.

Damián RodríguezAlcobendas fue sancionado.
Te puede interesar:

Quién es el cura argentino sancionado por el Vaticano por abuso de menores

Durante las primeras horas de la mañana, poco antes de las 6, los vecinos escucharon las explosiones, que enseguida detectaron que habían tenido lugar en el estacionamiento subterráneo.

Tras el colapso, cuya causa es todavía materia de investigación, intervinieron Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 con perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía porteña. El operativo se extendió durante la mañana para asegurar la estructura y descartar la presencia de personas atrapadas.

En el complejo viven cerca de 500 familias distribuidas en unos 300 departamentos. Algunos habitantes lograron salir con sus mascotas, mientras que otros permanecieron en el interior a la espera de precisiones sobre el estado del edificio.

"La constructora no se hace cargo, viene hace parches con una fibra asfáltica y se va. Estamos luchando contra eso desde 2021: tienen panzas y goteras. Desde que vivimos acá tenemos miedo de que se caiga todo", contó un vecino a C5N.

Qué dijo el consorcio del edificio

El consorcio del edificio afectado publicó un comunicado en el que informaron que el desmoronamiento se produjo en el sector dos del complejo, donde estuvo trabajando una constructora.

"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que: no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", señalaron.

Luego informaron que en estos momentos se encuentran evaluando lo sucedido para entender qué ocurrió y definir los pasos a seguir. "Apenas contemos con información más precisa, se las estaremos comunicando. Agradecemos la calma y la colaboración de todos en este momento", completaron.

El comunicado del gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que a las 4:45 se recibió un llamado al 911 que alertó sobre el derrumbe en el estacionamiento subterráneo del complejo. Al arribar al lugar, los equipos constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo, de aproximadamente 50 por 70 metros, y el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación total del edificio y otro aledaño, con unas 200 personas, sin que se registraran heridos ni atrapados. En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el GER y cuatro cápsulas del DIR, que evalúan la estabilidad estructural para definir los pasos a seguir.

Mientras avanzan las pericias, las hipótesis técnicas apuntan a una posible combinación de fallas de diseño, ejecución y mantenimiento en un sector especialmente expuesto a la humedad y a cargas significativas. El diagnóstico final quedará en manos de los especialistas que intervienen en la investigación.

Noticias relacionadas

El caso que emociona a toda la comunidad científica por la resiliencia de Pablo Giesenow

Tuvo un choque y perdió una pierna pero se sobrepuso a un diagnóstico difícil: qué le dijeron

Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los nuevos valores

Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los valores actualizados

DNI 2026: Renaper oficializó aumentos para realizar los trámites

Renaper anunció aumentos para sacar el nuevo DNI 2026: cuánto cuesta y cómo hacerlo

El filósofo francés fue un pensador muy influyente del siglo XX. 

Jean Paul Sartre, filósofo: "La vida comienza al otro lado de la desesperación"

Colapsó otro edificio en Parque Patricios: evacúan a los vecinos.

Derrumbe en Parque Patricios: evacuaron otro edificio del complejo

El eclipse Luna de Sangre ocurrió durante la madrugada del martes. 
play

Las mejores imágenes del eclipse Luna de Sangre 2026: más de 3 mil millones de personas disfrutaron el espectáculo

Rating Cero

 Esa combinación de situaciones cotidianas llevadas al extremo y espíritu familiar explica su rápida consolidación dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta comedia colombiana alcanzó su ¡octava entrega! y ya es de lo más visto de Netflix: cómo se llama

El estilista de Zendaya reveló que ella se casó en secreto con Tom Holland

El estilista de Zendaya reveló que ella se casó en secreto con Tom Holland

Una leyenda del cine de Hollywood confirmó que le diagnosticaron una enfermedad terminal
play

Una leyenda del cine de Hollywood confirmó que le diagnosticaron una enfermedad terminal

Nicholas Hoult luce su nueva musculatura como Lex Luthor.

La impresionante transformación de un actor que hizo de Superman: tiene más músculo que nunca

Bridgerton estrenará otra temporada en Netflix. 

Netflix filtró un detalle que anticipa cómo será Bridgerton 5

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 

Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de Gran Hermano

últimas noticias

play

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

Hace 10 minutos
Damián RodríguezAlcobendas fue sancionado.

Quién es el cura argentino sancionado por el Vaticano por abuso de menores

Hace 10 minutos
El caso que emociona a toda la comunidad científica por la resiliencia de Pablo Giesenow

Tuvo un choque y perdió una pierna pero se sobrepuso a un diagnóstico difícil: qué le dijeron

Hace 16 minutos
Pablo Quirno y su sorna sobre las preocupaciones de los trabajadores por la reforma laboral.

"Me lesioné jugando al fútbol": la burla de Pablo Quirno sobre la reforma laboral

Hace 19 minutos
Los direntes de AFA había anunciado que el paro fue una decisión unánime.

AFA reúne al Comité Ejecutivo para definir el paro de la fecha del fútbol argentino

Hace 22 minutos