Son cientos de vecinos los afectados por el colapso de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires. Una segunda edificación fue evacuada de forma preventiva.

Cientos de vecinos se vieron fuertemente afectados por el derrumbe de un edificio en Parque Patricios, que forma parte del complejo Estación Buenos Aires. Si bien no se reportaron heridos, hubo evacuados y 65 autos aplastados.

Durante las primeras horas de la mañana, poco antes de las 6, los vecinos escucharon las explosiones, que enseguida detectaron que habían tenido lugar en el estacionamiento subterráneo.

Tras el colapso, cuya causa es todavía materia de investigación, intervinieron Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 con perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía porteña. El operativo se extendió durante la mañana para asegurar la estructura y descartar la presencia de personas atrapadas.

En el complejo viven cerca de 500 familias distribuidas en unos 300 departamentos. Algunos habitantes lograron salir con sus mascotas, mientras que otros permanecieron en el interior a la espera de precisiones sobre el estado del edificio.

"La constructora no se hace cargo, viene hace parches con una fibra asfáltica y se va. Estamos luchando contra eso desde 2021: tienen panzas y goteras. Desde que vivimos acá tenemos miedo de que se caiga todo" , contó un vecino a C5N.

Qué dijo el consorcio del edificio

El consorcio del edificio afectado publicó un comunicado en el que informaron que el desmoronamiento se produjo en el sector dos del complejo, donde estuvo trabajando una constructora.

"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que: no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", señalaron.

Luego informaron que en estos momentos se encuentran evaluando lo sucedido para entender qué ocurrió y definir los pasos a seguir. "Apenas contemos con información más precisa, se las estaremos comunicando. Agradecemos la calma y la colaboración de todos en este momento", completaron.

El comunicado del gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que a las 4:45 se recibió un llamado al 911 que alertó sobre el derrumbe en el estacionamiento subterráneo del complejo. Al arribar al lugar, los equipos constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo, de aproximadamente 50 por 70 metros, y el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación total del edificio y otro aledaño, con unas 200 personas, sin que se registraran heridos ni atrapados. En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el GER y cuatro cápsulas del DIR, que evalúan la estabilidad estructural para definir los pasos a seguir.

Mientras avanzan las pericias, las hipótesis técnicas apuntan a una posible combinación de fallas de diseño, ejecución y mantenimiento en un sector especialmente expuesto a la humedad y a cargas significativas. El diagnóstico final quedará en manos de los especialistas que intervienen en la investigación.