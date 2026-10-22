Revelaron quién sería el futbolista de la Selección que estaría hablando con Sabrina Rojas

Un insólito ida y vuelta privado encendió las alarmas tras salir a la luz que una joven promesa de la Albiceleste estaría intentando conquistar a la presentadora.

Un nuevo revuelo mediático sacudió a la televisión argentina esta semana tras salir a la luz detalles sobre la vida sentimental de Sabrina Rojas . La reconocida conductora admitió públicamente que recibe insistentes mensajes privados en su cuenta de Instagram por parte de un joven futbolista que juega en Europa.

El ida y vuelta digital encendió las alarmas en el mundo del espectáculo cuando los periodistas Leo Paradizo y Paula Varela aseguraron la identidad del implicado. Según las revelaciones periodísticas, el deportista en cuestión es Franco Mastantuono , exjugador de River que actualmente milita en la Fiorentina de Italia e integra la Selección argentina .

Ante el fuerte impacto generado en las redes sociales y los medios masivos, la propia actriz tuvo que salir al aire a poner paños fríos sobre la situación. En una reciente emisión de Pasó en América, la animadora aclaró el origen de sus frases y desligó de manera contundente al volante del combinado nacional de cualquier vínculo sentimental con ella.

Durante su participación en el programa de streaming All Access emitido por DGO, la modelo conversó abiertamente con Luana Fernández y Ramiro Bilbao sobre los acercamientos que recibe. Allí sorprendió al revelar: “Me encara mucho. Pero yo soy mucho más grande y me da impresión. Él me escribe mucho” , detallando que el deportista intenta coordinar un encuentro cara a cara cada vez que viaja a la Argentina.

Pese al rechazo inicial debido a la diferencia de edad, la excompañera de Luciano Castro destacó la madurez que percibe al comunicarse con el volante que se desempeña en Europa . “El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión” , analizó la animadora, añadiendo categóricamente: “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento” .

Sin embargo, marcar un límite etario resultó clave para la conductora, quien recordó las distintas etapas vitales que atraviesan ambos y fijó su postura tajante al señalar: “Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad”. Frente a las especulaciones de sus compañeros de mesa, Sabrina Rojas sentenció: “Hasta veinticinco basta” y repitió la negativa directa que le transmite al atleta: “Le digo: ‘No hay manera, me das impresión’”.

Las hipótesis cobraron fuerza cuando en el programa Lape Social Club arriesgaron el nombre del ex River. Al aire del ciclo, el periodista deportivo Leo Paradizo afirmó: “Yo voy a decir un nombre, creo en un 98,5 por ciento que es… juega actualmente en la Selección, juega en Italia y su nombre es… ¡Franco Mastantuono!”, apreciación con la que Paula Varela coincidió al manifestar: “Estoy 99% segura”.

Franco Mastantuono, el pibe de 19 años que está a préstamo en Fiorentina y cuyo pase pertenece a Real Madrid. @acffiorentina

Frente a la escalada mediática y la vinculación directa con Franco Mastantuono, la actriz utilizó sus historias de Instagram para desmentir enérgicamente cualquier romance. “Por remar un segmento, me divierto mezclando realidad con ficción y de repente todo se vuelve una locura, nombrando personas que ni conozco. Por Dios, nada que ver”, escribió con firmeza para dar por finalizados los rumores de pasillo.

Posteriormente, en el piso de Pasó en América, Sabrina Rojas completó su descargo en vivo para desvincular al futbolista de la Selección Argentina. “Me da pudor porque empezaron a nombrar gente. Porque conectaron cosas que nada que ver, cero. De un chiste, alguien quedó pegado”, expresó la conductora, concluyendo con autocrítica: “Pero, la culpa es mía porque hablo de más. No quiero que quede pegado ningún nombre. Porque si fuese verdad, me quedo callada pero como es mentira no me quiero llevar puesto a nadie, que ni siquiera conozco”.