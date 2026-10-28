Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, sufrió una descompensación en su casa y debió recibir atención médica: qué le pasó

La conductora pasó por un delicado cuadro de salud antes de salir hacia su programa y generó preocupación. En diálogo con C5N, su abogado, Juan Manuel Curubeto, reveló cómo se encuentra y qué pudo haber provocado el malestar.

La salud de Carmen Barbieri volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que sufrió una descompensación minutos antes de salir de su casa hacia el canal. Según se conoció, la conductora habría sufrido una baja de presión que le impidió llegar al estudio para ponerse al frente de La mañana con Carmen.

El episodio ocurrió pocos días después del delicado cuadro de salud que atravesó la semana pasada , cuando estuvo varios días en cama con fiebre de hasta 40 grados y complicaciones respiratorias . Incluso, los médicos habían evaluado la posibilidad de internarla, aunque finalmente continuó su recuperación en su domicilio.

En diálogo con RatingCero , su abogado, Juan Manuel Curubeto , confirmó lo sucedido y explicó que el episodio ocurrió cuando la artista se preparaba para trasladarse al canal. “ Tuvo una descompensación en la casa antes de ir para su programa, la estaba esperando abajo el remis, tuvo como una lipotimia, como un desmayo ", aseguró.

Según detalló, la descompensación podría estar relacionada con una medicación que Carmen tomó y que, aparentemente, le habría provocado una baja de presión. “Aparentemente fue una medicación que estuvo tomando, quería hacer bajar la presión”, explicó.

Sin embargo, aclaró que todavía no había un diagnóstico preciso y que los profesionales estaban yendo a su domicilio para revisarla. “Ahora están yendo los médicos para evaluarla”, agregó.

Pese a la preocupación inicial, Curubeto llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la capocómica: aseguró que la conductora ya se encontraba mejor y adelantó que retomará sus actividades habituales y volverá a ponerse al frente de su programa. “Mañana ya se reincorpora con normalidad”, concluyó.

Gripe y fiebre de hasta 40 grados: el delicado cuadro de salud que atravesó Carmen Barbieri la semana pasada

Lo cierto es que Carmen viene de atravesar una semana complicada en cuanto a su salud. Días atrás, la propia conductora había enviado un audio al equipo de Infama, en el que relató el delicado cuadro que sufrió y dio detalles sobre cómo se encontraba.

Carmen Barbieri.

De acuerdo con su relato, un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, con fiebre que llegó a los 40 grados, la obligó a quedarse en cama toda una semana. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató en un audio enviado a Infama. Aunque el cuadro fue delicado, la conductora llevó tranquilidad al confirmar que ya se encuentra recuperada: “Hoy, domingo, después de siete días, puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin mareos ni sangrado”.

“Me duele un poco la cabeza, nada más ahora”, contó Carmen y explicó que sus médicos evaluaron la posibilidad de internarla pero la descartaron al advertir que su cuadro podría complicarse por una posible infección intrahospitalaria. “Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”, expresó.