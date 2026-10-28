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La China Suárez subió una foto y despertó una nueva polémica con Benjamín Vicuña

Un detalle en el fondo de una imagen generó muchas interpretaciones. Las versiones sobre indirectas no se detienen.

En la foto aparece el actor con la cabeza cortada.

En la foto aparece el actor con la cabeza cortada.

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La noche del último martes, Eugenia Suárez publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram para saludar a un amigo, y una de estas generó una nueva polémica con Benjamín Vicuña. En la última aparece el actor al fondo, con la cabeza cortada.

Wanda Nara, otra vez contra la China e Icardi.
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El saludo estaba dirigido al director de arte Tomás Garrahan, cercano a la actriz y compañero de reuniones familiares y distintas aventuras. "Feliz nacimiento, amigo bueno, gracioso, mágico. Te amo", escribió la novia de Mauro Icardi a lo largo de varias fotos, entre ellas una con copa en mano, otra con su hija Magnolia y otra de unas vacaciones con amigos.

La imagen que generó el revuelo está en blanco y negro y muestra a la actriz sentada en el pasto junto a Garrahan. Al fondo y a lo lejos se distingue a Vicuña con un bebé en brazos, que sería Magnolia o Amancio. El detalle llamativo es que el recorte dejó al actor sin cabeza, a pesar de las herramientas de edición disponibles.

El hallazgo fue encontrado por el usuario de Twitter La Cuenta del Gato. "La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamin Vicuña, y cortarle la cabeza jajajajajaja posta. ¿No sé da cuenta?", escribió. Horas antes, Natalie Weber había contado en Intrusos que los hijos de la actriz y el actor retomarían las clases en el colegio al que iban antes de viajar a Turquía, tal como quería él. Además, Vicuña había dicho en el programa chileno Vértigo: "Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa".

El posteo de Wanda Nara contra la China Suárez

Wanda Nara volvió a alimentar la polémica al compartir en sus historias de Instagram el mensaje de una seguidora que mezclaba el apoyo a su película con una frase irónica. La conductora reposteó la historia de una fan que se fotografió junto a un afiche de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagonizó con Agustín Bernasconi, en Posadas, Misiones.

La seguidora escribió "WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!", con un corazón amarillo. Pero el detalle que llamó la atención fue la posdata, que llevó el mensaje al terreno del escándalo sentimental. "PD: Yo también tuve una zorra que se cag… a mi familia", decía el texto que Wanda decidió replicar.

La frase tiene relación con ell mensaje con el que la conductora dio inicio al WandaGate, cuando estalló la crisis con Mauro Icardi por su vínculo con la China Suárez. Aunque Wanda no agregó comentarios propios ni nombró a la actriz, la elección de compartir esa historia dio pie a interpretaciones sobre una nueva indirecta.

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