28 de octubre de 2026 Inicio
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Murió la mamá de Lionel Scaloni: tenía 74 años

Eulalia Marzetti falleció el martes, luego de atravesar una larga enfermedad. El entrenador de la Selección argentina viajará hacia Pujato para acompañar a su familia.

Micaela Piserchia
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Micaela Piserchia
Eulalia Marzetti tenía 74 años.

Eulalia Marzetti tenía 74 años.

La Selección argentina está de luto por la muerte de la mamá de Lionel Scaloni. Eulalia Marzetti tenía 74 años y, según trascendió, batalló durante muchos años con una larga enfermedad.

Falleció la madre de Lionel Scaloni. 
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El hecho comenzó a circular dentro de los medios rosarinos, quienes aseguraron que el deceso se dio en las últimas horas del martes en Pujato. Finalmente, fuentes cercanas a la AFA confirmaron a C5N la triste noticia.

En ese sentido, medios rosarinos comunicaron que el entrenador argentino estaría viajando a Buenos Aires para luego dirigirse a su pueblo natal para acompañar a su familia en este duro momento y presenciar una despedida íntima.

Marzetti, nacida en 1957 y descendiente de inmigrantes italianos, se desempeñó toda su vida como jueza de paz en la Municipalidad de Pujato, vivió toda su vida con Ángel Omar Scaloni y fue mamá de tres hijos: Corina, Mauro y Lionel.

Eulalia sufría de una enfermedad que la aquejaba hace varios años. En reiteradas ocasiones el propio entrenador se había referido a ello en distintas conferencias de prensa.

Incluso le dedicó la Copa América que ganó en Brasil: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

El día que Lionel Scaloni habló de la salud de sus papás

El entrenador argentino siempre estuvo atento al estado de salud de su papá y de su mamá. En una charla profunda con Juan Pablo Varsky en su podcast Clank, manifestó su dolor por la ausencia de sus padres durante los años más ganadores de la Selección.

“Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto”, lamentó el DT de la Selección.

La salud de sus papás es algo que siempre tuvo en vilo a Scaloni y que quizás, fue la única mancha durante el proceso más glorioso de Argentina de los últimos años: “No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”.

Después de haber ganado Copa América, Finalissima y Mundial entre 2021 y 2022 fue la gesta más importante para el pujatense. Sin embargo, no haber podido disfrutarlo con sus padres no lo dejó disfrutar al 100%: “Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mí y para mí hermano, para todos. Todo lo que ha hecho en su vida fue para que nosotros podamos llegar a ser futbolistas. Mi vieja igual. Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”.

“Yo creo que sí, a veces lo demuestran, a veces no. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. En estos cuatro o cinco años, justo los más importante de mi carrera deportiva, me pasaron cosas que me hicieron pensar que hay cosas más importantes que el fútbol. Incluso a pesar de que el fútbol en nuestro país es una religión. Ojalá (mis padres) estén orgullosos”, cerró con mucha emoción.

La AFA confirmó el fallecimiento de la madre de Lionel Scaloni

A través de sus redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia, escribieron: "Le enviamos las condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!".

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