Ricardo Darín confesó un secreto del Chino Darín tras ser abuelo

Durante una charla al aire, el actor relató el particular acuerdo que mantuvo en secreto con su hijo.

El entorno familiar de Ricardo Darín experimentó un acontecimiento repleto de afecto e inmensa felicidad . Tras convertirse en abuelo junto a su compañera de vida Florencia Bas , el actor atraviesa un momento muy emotivo en lo afectivo. Alejado momentáneamente de los rodajes cinematográficos, el artista hizo una pausa para expresar sus emociones respecto a esta etapa que transformó su cotidianeidad.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

La confirmación sobre que el Chino Darín iba a ser padre demandó mantener un riguroso hermetismo durante las semanas iniciales, una circunstancia que le causó al protagonista algunos contrapuntos dentro de su propio hogar. Al momento de evocar de qué forma asimiló el anuncio, la estrella se sinceró ante los micrófonos sobre la desbordante conmoción que experimentó en aquel instante: “Yo todavía no superé la primera etapa, que es el shock amoroso que sentí cuando me enteré de que mi hijo iba a ser padre” .

Entre sonrisas y complicidad, el aclamado intérprete relató cómo su heredero le transmitió la noticia y los roces domésticos que desencadenó el compromiso de reserva: “Me lo contó medio como un secreto, esas cosas que ocurren en los primeros meses de un embarazo. Me dice: 'Te pido por favor que no digas nada' ."

Para el aclamado exponente de las tablas, la escena en la cual observó al flamante papá cargando en brazos al recién nacido quedó grabada para siempre en su memoria: “Lo vi salir al Chino de un ascensor, de la zona de quirófanos, y lo vi venir con el bebé en brazos. Y eso... no hay nada que supere eso. O sea, lo del abuelo viene después; primero es esa cosa de ver a tu hijo convertirse en padre”. Asimismo, al describir la personalidad del pequeño, no dudó en expresar su absoluta fascinación: “Ahora que el tipo no para de comer, es robusto y tiene una buena onda increíble... no llora, se ríe todo el tiempo, es fabuloso”.

Por último, la decisión de la pareja de radicarse en territorio europeo representa un desafío cotidiano en el plano afectivo, el cual intentan compensar mediante traslados frecuentes y contacto digital constante. “Lo que pasa es que lo vamos tratando de amortizar con un poco de buena onda, porque la distancia es un tema”, expresó sobre la dinámica de los viajes entre ambos continentes.

El enojo de Florencia Bas con Ricardo Darín por ocultarle que iban a ser abuelos

Ricardo Darín expuso públicamente un cortocircuito íntimo que protagonizó junto a su esposa, Florencia Bas, luego de cumplir estrictamente con una solicitud confidencial que le había encomendado su hijo. Esta divertida infidencia salió a la luz durante una charla distendida que el reconocido intérprete, donde brindó detalles exclusivos sobre cómo vivieron la llegada del nuevo integrante de la familia.

La novedad sobre la paternidad del joven exigió mantener un riguroso silencio durante las semanas iniciales del embarazo, una circunstancia que derivó en un dolor de cabeza doméstico para el protagonista. Al repasar los instantes posteriores al anuncio, la figura del cine confesó cómo reaccionó al recibir el pedido de su heredero: “Esto me valió una amonestación muy severa por parte de mi mujer. Cuando se enteró, claro, me dijo, ¿vos sabías y no me dijiste?“.

Ricardo Darín se emocionó al hablar del nacimiento de su nieto Dante y su rol de abuelo, a la distancia. Redes sociales

Ante los reclamos formales por parte de la madre de su familia, el célebre protagonista debió justificarse remarcando la lealtad absoluta hacia el pedido expreso que le habían formulado desde el entorno íntimo. Siguiendo con su relato ante la audiencia, el consagrado referente cultural detalló la respuesta que le dio a su esposa en aquel momento: “Pero me dijo que no diga nada. El Chino me pidió por favor que no dijera nada hasta tanto...“.

Lejos de dar el tema por concluido ante semejante omisión informativa dentro de la familia, la tensión momentánea escaló con réplicas cargadas de incredulidad y reproches hogareños. Evidenciando la rigurosidad con la que se manejó la situación, el actor recordó el filoso intercambio que mantuvo con su pareja: “¿Pero vos fuiste capaz de no decirme nada?“.