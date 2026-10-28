Edith Hermida negó su romance con Sebastián Presta, pero se le declaró a otro participante de MasterChef

La conductora cruzó a una periodista por los rumores sentimentales, reveló su atracción por otro integrante del reality y recibió una inesperada respuesta del pretendiente.

La conductora desmitió los rumores amorosos que la vincularon con el humorista.

La conductora Edith Hermida desmintió los rumores de romance con el humorista Sebastián Presta y sorprendió al revelar que siente atracción por Mike Amigorena , otro participante de MasterChef Celebrity . La mediática protagonizó un inesperado intercambio con la presentadora del programa, Wanda Nara , y dejó una declaración contundente: "No, a mí me gusta Mike Amigorena" .

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La polémica comenzó cuando la periodista Pía Shaw dio por confirmado un supuesto vínculo sentimental entre Hermida y Presta. Sin embargo, durante su participación en un envío de televisión, la panelista desmintió la versión con una respuesta irónica: "Pía dejá de confirmar cosas, si te gusta Presta tránsatelo vos, hacete cargo vos" .

Tras los anteriores dichos en A la Barbarossa, Edith Hermida , lejos de quedarse en eso, cuestionó la información difundida sobre su vida amorosa y reafirmó su interés por el actor. "No es así, decí que yo no soy la China Ansa que se ofende tanto, pero ella lo confirmó dándolo por hecho, pero mal confirmado, mi amor. A mí siempre me gustó Mike" , aseguró.

La confesión tuvo una respuesta inmediata de Mike Amigorena, quien fue consultado por un cronista y reaccionó al ver a su compañera: "Qué linda" . Entre risas, el actor insistió: "¿Vos viste lo que dije yo cuando me acerqué? Dije 'qué linda'" , alimentando el coqueteo entre ambos participantes del reality de Telefe .

Ante las especulaciones sobre un posible romance, Hermida pidió cautela: "Vamos de a poco, no confirmen ningún romance" . Por su parte, Amigorena se acercó para despedirse con un beso en la mejilla y lanzó otra frase sugestiva: "Nos vamos a conocer con Edith, que ya nos conocemos" . Por ahora, ninguno confirmó una relación sentimental.

Quién fue el último eliminado de MasterChef

Alejandro Lerner fue el último eliminado de MasterChef Celebrity durante la gala del martes, emitida por Telefe. El cantante se convirtió en el cuarto participante en abandonar la competencia, después de presentar un lemon pie que no logró convencer al jurado.

La prueba reunió a 11 participantes con delantal negro, quienes tuvieron 60 minutos para preparar un lemon pie con masa sablée, crema de limón y merengue. Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana evaluaron las preparaciones y determinaron quién debía abandonar el certamen.

Durante la devolución, Damián Betular cuestionó los errores del músico: "La masa está poco cocida y le falta el ingrediente. El curd está como transparente, no amarillo. Acá está hecho con claras". Por su parte, Germán Martitegui señaló problemas en las proporciones y en la cocción del postre.

Alejandro Lerner. Redes sociales

Visiblemente afectado, Alejandro Lerner reconoció las dificultades que enfrentó durante la preparación: "Tuve una crisis nerviosa y ya no sabía si la yema era lo amarillo o lo blanco". Finalmente, el cantante quedó en la definición junto a Grego Rossello, mientras Julieta Poggio consiguió salvarse.

Tras conocer el resultado, Lerner se despidió emocionado y destacó lo que significó participar en el programa: "Descubrí que uno cocina para alguien. Aprendí que hay que poner amor para cocinar para alguien. Eso es un viaje espiritual para mí". También aseguró que la experiencia le permitió demostrarles a sus hijos que nunca es tarde para aprender.

Con esta eliminación, Alejandro Lerner se sumó a Pachu Peña, Paula Trapani y Morena Beltrán, los otros famosos que dejaron MasterChef Celebrity 2026.