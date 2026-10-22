Lionel Scaloni se encamina a seguir al frente de la Selección argentina: "Hay grandes posibilidades"

El entrenador mantiene gestiones avanzadas con la Asociación del Fútbol Argentino para renovar su contrato, que vencerá el 31 de diciembre. Su continuidad es un punto central en la Albiceleste después de la despedida de Lionel Messi.

El entrenador Lionel Scaloni mantiene comunicaciones avanzadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para renovar su contrato con la Selección, el cual vencerá el 31 de diciembre. La continuidad del DT es uno de los principales puntos a resolver en la Albiceleste, después del Mundial 2026 y tras el cimbronazo por la despedida de Lionel Messi.

Fuentes de la AFA señalaron a C5N que no está confirmada la renovación de Scaloni con la Selección, aunque reconocieron que "hay grandes posibilidades" de que permanezca al frente del equipo. Los diálogos se aceleraron luego de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la que la Albiceleste tuvo un gran desempeño pero perdió 1-0 en la final con España, por lo que no pudo defender el título de Qatar 2022.

Por lo pronto, la Albiceleste publicó el 25 de septiembre en la red social X que el director técnico se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia , para conversar sobre el futuro del entrenador. "Seguro que hay ganas de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa", afirmó el pujatense el día anterior al encuentro en diálogo con la prensa en Ezeiza.

En tal sentido, en la AFA esperan anunciar la renovación de Scaloni para ponerle punto final a la incertidumbre y que DT esté a cargo del recambio en el equipo luego de la salida de Messi y en medio de los interrogantes por la situación de Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y otros referentes. Por esta situación, hay varios futbolistas jóvenes que se incorporaron al plantel, como Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Mientras tanto, la Albiceleste se prepara para enfrentar a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba en el marco de unos amistosos por la fecha FIFA.

El entrenador había puesto en duda su permanencia después de la final con España, cuando rompió en llanto en la conferencia de prensa y se refirió a los jugadores: "En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento".

Scaloni asumió en la Albiceleste el 2 de agosto de 2018 tras la salida de Jorge Sampaoli. En un principio se encontraba en el cargo de forma interina, mientras que después por los resultados y el respaldo de las figuras fue ratificado, por lo que lidera una de las etapas más gloriosas en la historia de la Selección.

En tanto, acumula 107 partidos dirigidos, 79 triunfos, 18 empates y 10 derrotas. Su ciclo está marcado por los éxitos debido a que se consagró campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024, con un alto nivel colectivo en muchos partidos.

La salida de Walter Samuel golpea al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección

Las conversaciones con Scaloni se se producen tras confirmarse que Walter Samuel, uno de sus principales ayudantes en el cuerpo técnico, dejará la Selección argentina en diciembre para lanzarse como director técnico principal.

El exdefensor de Boca empezar su propia carrera al frente de un equipo en Europa, un continente que conoce debido a su época como futbolista. En su etapa como jugador se destacó en la Roma de Italia (2000-2004), el Real Madrid de España (2004-2005), el Inter de Italia (2005-2014) y el Basilea de Suiza (2014-2016).