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Se supo la promesa que hizo Enzo Fernández, a dos años de su separación con Valentina Fernández

El futbolista sorprendió en las redes sociales con un emotivo mensaje, que se viralizó en redes.

El jugador del Manchester City junto a su esposa.

El jugador del Manchester City junto a su esposa.

Enzo Fernández, futbolista de la Selección argentina, volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales por una publicación cargada de emoción. En una fecha muy especial para su familia, el mediocampista compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Lionel Messi ganó 8 Balones de Oro, en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
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Este lunes el jugador celebró el tercer cumpleaños de su hijo Benjamín, fruto de su relación con Valentina Cervantes. La ocasión estuvo acompañada por fotografías familiares y palabras que reflejaron el vínculo con el pequeño.

El acontecimiento llegó a dos años de la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, anunciada en 2024, y después de su reconciliación. En ese contexto, ambos compartieron emotivas dedicatorias que rápidamente despertaron interés entre sus seguidores.

La promesa de Enzo Fernández a su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Enzo Fernández publicó un emotivo saludo para Benjamín, quien cumplió tres años este lunes. El futbolista acompañó sus palabras con distintas imágenes y destacó la felicidad que su hijo representa en su vida.

"Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos", escribió el mediocampista de la Selección argentina en su dedicatoria.

Sin embargo, la parte más significativa de la publicación llegó cuando Enzo Fernández le hizo una promesa a su hijo. El jugador dejó en claro que su intención es acompañarlo durante toda su vida, independientemente de las circunstancias familiares.

"Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo", expresó el futbolista en el mensaje.

Por su parte, Valentina Cervantes también celebró el cumpleaños de Benjamín Jesús mediante una publicación con fotografías y videos. "Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tus carismas. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió.

Las dedicatorias se conocieron dos años después de la crisis de pareja que atravesaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes en 2024. Tras aquel distanciamiento y su posterior reconciliación, el cumpleaños de Benjamín volvió a poner en primer plano la importancia de la familia para ambos.

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