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Evelyn Botto no tuvo filtro y le dijo lo peor que tiene Carmen Barbieri como suegra

La novia de Fede Bal reveló en televisión una insólita costumbre familiar que la tiene cansada.

La conductora tuvo un careo desopilante con su nuera. 

La conductora tuvo un careo desopilante con su nuera. 

La locutora Evelyn Botto sorprendió a Carmen Barbieri al revelar qué es lo que menos le gusta de ella como suegra. La cantante y pareja de Fede Bal participó de un divertido intercambio televisivo que terminó entre risas y confesiones inesperadas.

En la foto aparece el actor con la cabeza cortada.
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Todo ocurrió en el programa de televisión que conduce Carmen Barbieri, durante una charla por el Día de la Suegra. La conductora desafió a su nuera a contarle qué le molesta de ella y Botto no dudó en responder.

“Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibir”, lanzó Evelyn Botto, entre risas, en el envío de televisión Con Carmen (El Nueve). La artista dejó en evidencia la costumbre de su suegra de realizar pedidos por internet y recibir productos de lo más insólitos.

Entre los ejemplos, Botto mencionó organizadores para colgar anillos y collares, además de stickers gigantes para colocar debajo de la tapa del inodoro. Los particulares artículos que compra Carmen Barbieri provocaron carcajadas en el estudio.

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. “Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”, contó Evelyn sobre los reclamos de Carmen por haber interpretado a Úrsula en La Sirenita. Y remató: “Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”.

Evelyn Botto y Fede Bal.

Evelyn Botto y Fede Bal.

Cómo nació la relación entre Evelyn Botto y Fede Bal

La historia de amor entre Evelyn Botto y Fede Bal comenzó mucho antes de que confirmaran su romance. Ambos se conocieron en 2020, durante la pandemia, a través de una videollamada del programa radial Perros de la calle, donde trabajaba la locutora.

El propio Fede Bal reconoció que sintió una atracción inmediata por Evelyn. “Me gustó un montón. Yo estaba en pareja en ese momento, pero me pareció una mujer extremadamente atractiva”, confesó en enero de 2026, durante una entrevista de televisión.

Con el tiempo, la buena onda se transformó en algo más. Botto invitó a Fede a participar de un videoclip musical y, durante la grabación, surgió la química. “Dijeron acción y se despertó una cosa”, recordó el actor al revelar cómo se produjo su primer acercamiento romántico.

En agosto de 2025, los rumores crecieron cuando ambos fueron juntos al teatro a ver Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez. “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, contó Evelyn sobre aquella salida. Infobae

Finalmente, la pareja oficializó su noviazgo en diciembre de 2025 y posteriormente reveló que mantenía una relación abierta. “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho”, explicó Botto, quien aseguró que ambos priorizan el diálogo y la libertad dentro del vínculo.

Sobre la dinámica de la pareja, Evelyn Botto fue contundente: “Tenemos un vínculo recopado y charlamos todo”.

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