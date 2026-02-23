Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El misionero abrió su canal en enero de 2014 y en 2025, alcanzó la cifra que lo convirtió en el primer creador en español en llegar a esta mística cifra. “Muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes”, agradeció.

El argentino, Alejo Igoa , marcó un hito sin precedentes en la historia digital de Argentina y del mundo hispanohablante: se convirtió en el primer creador de contenido en español en superar los 100 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

A pura emoción, el misionero compartió junto a sus seguidores el momento en que abrió la valija con el botón de Diamante Rojo personalizado , un reconocimiento que solo reciben los canales que superan los 100 millones de suscriptores, una cifra que hasta entonces era territorio exclusivo de creadores de habla inglesa como MrBeast.

Su éxito se basa en desafíos de alta producción, una narrativa dinámica y una conexión genuina con las audiencias jóvenes, lo que lo ha catapultado a la cima de la plataforma. Para Alejo, este récord es el resultado de años de trabajo constante y una relación inquebrantable con su comunidad.

“Esto empezó casi como un juego, pero hoy somos el canal de habla hispana con más suscriptores en el mundo y eso es un sueño que comparto con cada una de las personas que me acompaña día a día. Este logro es de todo el equipo y de una comunidad que demuestra que el contenido en español no tiene límites ”, confesó.

En sus redes sociales, Igoa agradeció a sus seguidores haber alcanzado el hito histórico de streamer en Hispanoamérica: “El botón de 100 millones se vino para Argentina. Primeros en idioma español en la historia de YouTube en llegar a 100M y recibir este premio; muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes” .

Quién es Alejo Igoa

Alejo Igoa, nacido el 23 de agosto de 1996 y oriundo de Concepción de la Sierra, Misiones, abandonó la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario para apostar por el contenido digital, una decisión que transformó su trayectoria profesional. En enero de 2014 abrió su canal, que lo catapultó en este 2025 a alcanzar un récord histórico.

Actualmente, reside en Buenos Aires tras haber vivido un tiempo en la Ciudad de México. En su faceta personal y profesional, trabaja estrechamente con su pareja y socio, Asbel Nazar, con quien conforma un equipo que el propio Alejo define como fundamental para su éxito.

Incrementando con su éxito, obtuvo su primer Martín Fierro digital en 2019, consolidándose en la escena digital, y en 2023 recibió el galardón al "Mejor YouTuber" en la ceremonia celebrada en Neuquén.

Su propuesta se orienta al público infantil y adolescente, con desafíos, competencias y producciones de alto despliegue visual. Algunos videos alcanzaron cifras extraordinarias:

“100 botones misteriosos debajo del agua”, con 123 millones de reproducciones.

“24 horas en casa del árbol”, con más de 110 millones.

“24 horas en una isla”, con 106 millones.

En apenas tres meses pasó de 91,9 millones a 100 millones de suscriptores, un crecimiento acelerado durante el último trimestre de 2025.

Qué es la Placa de Diamante Rojo que recibió Alejo Igoa

El premio que recibió Alejo Igoa corresponde a la Placa de Diamante Rojo, una distinción reservada para canales que superan los 100 millones de suscriptores. Antes de esta instancia, el creador ya había obtenido las placas de Plata, Oro y Diamante.

El reglamento oficial de la compañía explica el sentido de estos reconocimientos: “Los Premios para creadores de YouTube son nuestra forma de reconocer el esfuerzo extraordinario que dedican los creadores a sus canales en crecimiento y a desarrollar comunidades prósperas”.