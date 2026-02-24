Cervecería Quilmes reduce a un tercio el personal de su planta de Zárate

El ajuste se produce luego de un 2025 marcado por la caída en las ventas.
La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que despedirá a más de la mitad de los empleados en su planta operativa de Zárate. A través de un programa de retiros voluntarios, la firma buscará llevar la nómina de trabajadores de 260 a apenas 80. Además, de los tres turnos con los que operaba, solo quedará uno activo.
La medida fue acordado con la comisión interna, que aduce un caída del 45% en las ventas con respecto a 2025 y que Quilmes arrastraba problemas financieros debido a una retracción del consumo y la apertura de importaciones.
Los representantes de los trabajadores señalaron a medios de comunicación que la negociación se dio ante la posibilidad concreta de freno total de la producción y eventual cierre de la planta. “La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada”, admitió Horacio Romero, referente gremial de la planta.
El comienzo del 2026 y la crisis industrial desatada empujó a las autoridades a tomar una medida drástica sobre su dotación de personal. Según un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025.
Crisis en la industria: otros cierres y despidos en empresas
