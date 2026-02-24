24 de febrero de 2026 Inicio
Cervecería Quilmes reduce a un tercio el personal de su planta de Zárate

La fábrica, inaugurada en 2020, implementará un programa de retiros voluntarios y buscará llevar la nómina de trabajadores de 260 a 80. De los tres turnos con los que operaba, solo quedará uno activo.

Por
El ajuste se produce luego de un 2025 marcado por la caída en las ventas. 

La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que despedirá a más de la mitad de los empleados en su planta operativa de Zárate. A través de un programa de retiros voluntarios, la firma buscará llevar la nómina de trabajadores de 260 a apenas 80. Además, de los tres turnos con los que operaba, solo quedará uno activo.

El consumo no levanta.
La medida fue acordado con la comisión interna, que aduce un caída del 45% en las ventas con respecto a 2025 y que Quilmes arrastraba problemas financieros debido a una retracción del consumo y la apertura de importaciones.

Los representantes de los trabajadores señalaron a medios de comunicación que la negociación se dio ante la posibilidad concreta de freno total de la producción y eventual cierre de la planta. “La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada”, admitió Horacio Romero, referente gremial de la planta.

La planta de Quilmes en Zárate solo mantendrá la línea de producción en vidrio no retornable.

El comienzo del 2026 y la crisis industrial desatada empujó a las autoridades a tomar una medida drástica sobre su dotación de personal. Según un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025.

En este marco, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar buscar una solución al conflicto, aunque desde la empresa confirmaron que la planta no se va a reabrir.

La compañía Galeno A.R.T anunció días atrás el despido de 470 trabajadores. Lo hizo luego de que la aseguradora de riesgos del trabajo deje de operar tras la revocación oficial de su autorización.

La decisión se tomó después de que la SSN detectara un déficit de capital superior a los $12.900 millones en sus estados contables, presentados en septiembre de 2025. El ente regulador le otorgó plazos legales para presentar un plan de saneamiento y reintegrar los fondos, pero Galeno declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo y reconoció su imposibilidad financiera para regularizar su situación.

