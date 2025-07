Un dron captó la impresionante imagen de un ovni que sobrevoló el cielo de Corrientes

Grabó un Fenómeno Anómalo No Identificado a plena luz del día. En las últimas horas, el video se compartió en redes sociales y generó curiosidad entre los aficionados.

Un dron captó de casualidad la impresionante imagen de un ovni que sobrevoló los cielos de Corrientes . El video se compartió en las últimas horas, donde se puede observar un Objeto Volador No Identificado/Fenómeno Anómalo No Identificado (FANI) surcar el cielo a gran velocidad.

OVNI ITATÍ 9-7-25 (1) Ovni en Itatí, captura del video del canal Alto Misterio.

Según el creador del canal de YouTube, Marco Bustamante, el ovni es el "típico plato volador" de la ufología clásica, en el video se ve que este objeto sale de una nube, recorre al menos 2 kilómetros y pasa por arriba del dron, que estaba a unos 80 metros de altura.

"Este objeto se estaba moviendo a 3.600 kilómetros por hora", expresó el periodista sorprendido. El testigo principal se da cuenta de la secuencia, cuando ve el material grabado en un televisor, horas después de tomar las imágenes.

El periodista y divulgador del fenómeno ovni, afirmó que las imágenes parecen auténticas porque "no veo ningún pixel alrededor que esté distorsionado, lo que me hace pensar que eso no está agregado. El movimiento del plato volador va acompañado por el entorno".

OVNI ITATÍ 9-7-25 (2) Captura del canal Alto Misterio. Alto Misterio captura

A medida que el dron se va acomodando, el objeto "acompaña el movimiento de la cámara y comienza acercarse muy rápidamente. Por momentos parece que el plato volador está iluminado desde abajo, el sol está iluminando el Río Paraná y está produciendo el efecto de rebote".

El objeto pasó sin dejar una estela en las nubes y sin realizar ningún tipo de sonido. "El objeto habría sido prácticamente invisible", sentenció Bustamante.

Hasta el momento, no se tiene ninguna otra explicación ante este fenómeno captado en la grabación del dron sobre la ciudad de Itatí, lo que genera hipótesis sobre el fenómeno ovni.